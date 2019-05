In Europa 7 milioni di famiglie sono in ritardo con i pagamenti di mutuo o affitto

agi

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ogni notte in tuttacirca 700 mila persone dormono in strada. Dal 2009, anno in cui se ne contavano circa 410 mila, i senzatettoaumentati del 70%. I servizi di ospitalità presenti nei diversi paesi europei non riescono a garantire un rifugio per la notte a tutti né ad assistere le persone senza fissa dimora in modo sicuro e adeguato.Anche tra coloro che hanno una casa le condizioni di vita nonsempre ottimali: più di 17dinell'Unione Europea non pospermettersi di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni; oltre 7in arretrato con il pagamento delle rate delo dell'Alla vigilia della scadenza della Strategia2020 per la crescita e l'occupazione, la Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora (FEANTSA) e la Fondazione Abbé Pierre mettono in discussione l'efficacia delle ...

