(Di sabato 30 marzo 2019) Nel secondodel congresso delle Famiglie ain piazza scendono le. "Due parole chiave, resistere per esistere", dice Monica Cirinnà, "Manifestiamo per una società aperta", le fa eco Laura Boldrini. Così ledi Non Una di meno, insieme ad altre associazioni, scendono nella piazza veneta, colorandola di rosa (e arcobaleno), e organizzando una contromanifestazione. E stando alle stime delle forze dell'ordine sarebbero 20mila i manifestanti in unablindatissima e 140 gli autobus arrivati da fuori città. Il corteo è partito poco dopo le 14.30 dal piazzale davanti alla stazione di Portaper congiungersi con quello della Cgil.La contromanifestazione dellecon tanto di girotondi, canti ("Bella ciao"), balli sul ponte di Castelvecchio (con in testa al corteo l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini) e cartelli ("Sui nostri corpi e ...

AnnaAlbo2 : RT @ilgiornale: Tra femministe e Forza Nuova ?a #Verona è il giorno dei cortei - ilgiornale : Tra femministe e Forza Nuova ?a #Verona è il giorno dei cortei - LNoetico : @MissAd_ @Emilydefilippis le esaltate femministe come te sono il cancro del femminismo vero. il cancro della parità… -