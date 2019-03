Sky | De Rossi sarà in campo per Roma-Napoli

INEOS nuovo proprietario del Team Sky dal prossimo 1 Maggio : INEOS nuovo proprietario del Team Sky dal prossimo 1 Maggio È arrivata ieri la conferma ufficiale: dal prossimo 1 Maggio il Team Sky farà parte di INEOS, compagnia petrolchimica britannica. Il gruppo Sky, di proprietà del miliardario Rupert Murdoch e la 21st Century Fox hanno quindi portato a termine la vendita. Il 2 Maggio partirà il Tour de Yorkshire, a cui il Team ciclistico parteciperà con la nuova denominazione di Team INEOS. Sky ...

Ciclismo - sarà il colosso britannico Ineos a rilevare il team Sky in vista della prossima stagione : Velocissima con i suoi corridori, ma rapida anche in fase decisionale. Il team Sky, infatti, dopo l’annuncio dell’addio del munifico sponsor capeggiato dal magnate delle telecomunicazioni Rupert Murdoch, ha già deciso il proprio futuro. Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che Ineos, la multifunzionale del comparto petrolchimico che ha in Jim Ratcliffe il proprietario (l’uomo più ricco del Regno Unito con ...

Prossima giornata Serie A - programma e orari delle partite (1-3 marzo). Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si preannuncia particolarmente ricca di partite di alto interesse, che vanno direttamente a riflettersi sulla classifica generale. La serata del sabato sarà dedicata al derby tra Lazio e Roma, che calamiterà l’attenzione della Capitale sullo Stadio Olimpico sia per l’intrinseca importanza cittadina del match che per la situazione di classifica di entrambe, con i giallorossi pronti a ...

Valentino Rossi compie 40 anni con palinsesto speciale su Sky Sport : 24 anni di mondiale, 9 titoli, 115 gare vinte, 232 podi, 6073 punti, 65 pole position: senza dubbio i numeri di Valentino Rossi fanno impressione, soprattutto se si considera che molti costituiscono un record, come le 89 vittorie e i 196 podi in top class o le 23 stagioni consecutive con almeno un podio. Il Dottore ha preso parte a 323 gare nella sola top-class: si tratta di più di un terzo di tutta la storia del mondiale. Finora ...

Domani #SkyVale40 : Sky dedica un palinsesto a Rossi per i suoi 40 anni : Sabato 16 febbraio, giornata dedicata a Valentino Rossi su Sky Sport MotoGP: per il 40° compleanno del 9 volte campione del mondo, il canale 208 ripercorre i momenti più emozionanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la storia del motociclismo. #SkyVale40, the Movie” – Al […] L'articolo Domani #SkyVale40: Sky dedica un palinsesto a Rossi per i suoi 40 anni è stato realizzato da Calcio ...

Enderal Forgotten Stories : la total conversion per Skyrim arriva su Steam la settimana prossima : Dopo aver passato qualche tempo dietro le quinte, la settimana prossima Enderal: Forgotten Stories sarà finalmente disponibile su Steam. Si tratta di una total conversion per Skyrim che introduce un sacco di novità al sempreverde titolo di Bethesda.Come riporta Rock Paper Shotgun, gli sviluppatori di SureAI assicurano che con Enderal i giocatori si troveranno davanti a quest dai dubbi risvolti morali, nuove meccaniche di gioco, 2 nuove classi ...

MotoGP - Valentino Rossi a Sky : 'Ecco come nasce il mio nuovo casco'. FOTO E VIDEO : È stato lo stesso Valentino a dare lo spunto a Drudi per questa nuova creazione , come spiega in un'intervista a Sky Sport: "Al momento di fare il casco per i test invernali, ho lanciato la sfida ad ...

MotoGp – Un abbraccio virtuale ed uno speciale in bocca al lupo : il messaggio di Valentino Rossi per i ragazzi dello Sky Racing Team : L’in bocca al lupo di Valentino Rossi allo Sky Racing Team: il videomessaggio del Dottore per i suoi giovani piloti Sta stagione 2019 a due ruote si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti di tutte le categorie saranno in campo per il primo Gp dell’anno, in Qatar. In attesa dell’esordio stagionale tutti gli appassionati stanno vivendo le prime emozioni con le presentazioni dei Team e, a breve, assisteranno ai primi test ...

Sky Racing Team VR46 - Valentino Rossi : 'Ci divertiremo ancora' : Sky Racing Team VR46 2019 Valentino Rossi non era presente fisicamente alla presentazione dello Sky Racing Team VR46 2019, ma il nove volte Campione del Mondo non ha voluto far mancare il suo appoggio al Team e ai piloti, che per la pRossima stagione saranno Dennis Foggia e Celestino Vietti per la Moto3 e Luca Marini e Nicolò Bulega per la Moto2. ...