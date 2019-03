Pallamano | gli impegni nel prossimo fine settimana per le squadre giovanili dell' Abc

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vince ancora Bolzano - il big derby di Puglia va al Conversano : Giornata numero 22 per la Serie A di Pallamano maschile, che vede sempre al comando il Bolzano, capace di sconfiggere a fatica 27-25 la Metelli Cologne tra le mura amiche del Pala Gesteiner, con il Pressano che ritrova in panchina Branko Dumnic, e con lui anche la vittoria, arrivata contro la Mfoods Carburex Gaeta per 23-18. Nel big match di giornata, ovvero il derby pugliese tra Conversano e Junior Fasano trionfano i padroni di casa per 28-21, ...