Juventus | van der Vaart | ' De Ligt grande giocatore | per lui sarebbe perfetta la Juve'

Calciomercato Juventus - sfida col PSG per il giovane difensore : i dettagli : Calciomercato Juventus – Ruben Dias, difensore del Benfica, è uno dei prospetti più interessanti in circolazione, l’interesse bianconero c’è ma anche la concorrenza del Psg. I bianconeri hanno messo nel mirino, da qualche tempo, il difensore del Benfica Ruben Dias; la strada per arrivare al 22enne sembrava spianata, secondo Paris United però si sarebbe inserito anche il Paris Saint–Germain per far concorrenza alla Juventus. Leggi anche: ...

Chiesa-Juventus - bianconeri in vantaggio : offerta monstre di Paratici : CHIESA JUVENTUS – Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, potrebbe lasciare la maglia viola al termine di questa stagione, su di lui ci sono la Juventus e l’Inter. Secondo le ultime raccolte da Goal.com, in queste ore, pare che la società bianconera sia molto vicina al ragazzo per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. I nerazzurri, però, continuano a provare a strappare un […] More

Champions - Van der Sar : "Ajax in fiducia - possiamo battere la Juventus" : La doppia sfida tra Ajax e Juventus è la partita di Edwin Van der Sar . L'ex portiere, oggi direttore generale del club olandese, ha vestito entrambe le maglie: "Contro la Juve sarà una partita ...

Van der Sar : 'Possiamo battere la Juventus - CR7 farà di tutto per esserci' : La Juventus ai quarti di Champions League sfiderà l'Ajax, squadra contro la quale nel 1996 ha vinto l'ultima Coppa. Il direttore generale degli olandesi è Edwin Van der Sar, vecchia conoscenza bianconera, che nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha raccontato delle due finali giocate contro le italiane ed ha mostrato grande fiducia nel suo club per il passaggio del turno successivo. I trascorsi Il dirigente inizia la sua testimonianza ...

VIDEO Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile - highlights e sintesi : successo bianconero davanti ai 40mila dell’Allianz Stadium : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per al 19^ giornata della Serie A 2019 di calcio femminile e ha rafforzato il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle viola. Le Campionesse d’Italia hanno messo una concreta ipoteca sulla conquista del secondo scudetto consecutivo visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione ma la partita odierna non è stato importante solo per ...

Bus dirottato. Dybala invita il giovane eroe Ramy allo Juventus Stadium : Scambio di messaggi, il bianconero: «Sei veramente un eroe, ho saputo che hai la mia maglia, mi piacerebbe conoscerti». Il bambino «Il mio sogno è vederti presto»

Calcio donne - la Juventus batte la Fiorentina davanti a 40mila spettatori : scudetto vicino : La Juventus donne supera la Fiorentina 1-0 e si avvicina alla vittoria dello scudetto femminile. In un Allianz Stadium a festa con quasi 40mila persone sugli spalti è Pedersen con un gol di testa a cinque minuti dalla fine a regalare i tre punti alle ragazze di Guarino. La squadra bianconera, in tes

Coutinho-Juventus - il Barça lo vende : Nedved e Paratici ci provano : Coutinho-Juventus – Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare i catalani al termine di questa stagione, i bianconeri rimangono alla finestra. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla stampa spagnola, in particolare da Fichajes.net, pare che il calciatore brasiliano potrebbe partire se la società blaugrana dovesse ricevere un’offerta importante, da almeno 100 milioni di euro. A oggi, bisogna dire, la Juventus non ha ...

Haller-Juventus - nuove conferme : arriva il nuovo centravanti! : HALLER JUVENTUS- Come riportato nei giorni scorsi da “Tuttomercatoweb“, la Juventus starebbe osservando molto attentamente Haller, centravanti del Francoforte, autore di una stagione a dir poco eccezionale. Il giocatore intriga parecchio Paratici e tutta la dirigenza bianconera. Chiaramente, ora come ora, Haller non rappresenta una priorità in casa Juve, ma è chiaro che il giocatore […] More

Juventus - Valcareggi : 'Chiesa? Bianconeri in vantaggio - si sono mossi come sanno fare' : È sempre tempo di trattative di mercato, nonostante manchino ancora alcuni mesi all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Le grandi squadre soprattutto stanno già programmando i loro trasferimenti, ed una delle più attive sembra proprio la Juventus. Dopo l'ufficializzazione a parametro zero del centrocampista gallese Aaron Ramsey, che arriverà in estate dall'Arsenal, i Bianconeri si stanno muovendo anche sul settore difensivo ed in quello ...

Juventus - Ravanelli : 'Nel '96 giocavamo un calcio totale' : "Sarà un grande spettacolo". È questa la dichiarazione rilasciata da Ravanelli, ex punta della Juventus, in merito al match di quarti di finale di Champions League che vedrà di fronte l'Ajax alla 'sua' Juventus. L'ex giocatore ha ribadito che dopo il sorteggio, ha avuto sensazioni positive, soprattutto ricordando il trionfo della sua Juve nel 1996. Dopo Ciro Ferrara e Alessio Tacchinardi (quest'ultimo ha usato parole pesanti sulle dichiarazioni ...

