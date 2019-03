Juventus | Chiellini suona la carica in vista dell’Ajax | “vogliamo fare qualcosa di

Juventus - Chiellini fa 500 : la maglia dell'impresa Atletico finisce al J-Museum : Cinquecento partite e una maglia che ricorda l'impresa dello Stadium. Giorgio Chiellini contro l'Atletico Madrid aveva tagliato il traguardo delle 500 presenze coi colori bianconeri, e ora nel J-...

Italia - Bonucci : «Kean è rimasto alla Juventus grazie a me e Chiellini» : TORINO - Tre giorni dopo il successo sulla Finlandia , Leonardo Bonucci presenta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il match della Nazionale Italiana di Roberto Mancini contro il non ...

Juventus - Chiellini : 'A gennaio ho detto a Kean di restare - non temevo squalifica di CR7' : Questo per la Juventus è un weekend di pausa, anche se molti bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo juventino più numeroso è al seguito dell'Italia, visto che i convocati da Roberto Mancini sono ben sei: si tratta di Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Molti di loro questa sera saranno titolari contro la Finlandia: il Ct azzurro dovrebbe schierare ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 fa la storia - miglioro grazie a Bonucci e Chiellini' : In questi giorni i cancelli del centro sportivo della Juventus sono chiusi visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 marzo. Infatti, vista l'assenza dei quindici nazionali Massimiliano Allegri ha preferito lasciare liberi i pochi non convocati che però non staranno completamente a riposo visto che seguiranno dei programmi di lavoro personalizzato. Tra i giocatori che sono al seguito delle nazionali c'è Joao Cancelo. Il numero 20 ...

Juventus - Chiellini il CR7 della difesa : se non c'è lui si subisce di più : Giorgio Chiellini 'più invecchia e più migliorare'. A dichiararlo Massimiliano Allegri qualche mese fa. E il difensore sta infatti vivendo la sua miglior stagione all'età di 34 anni. Nella Juventus di ...

Genoa Juventus formazioni probabili - riposo per Chiellini : Genoa Juventus formazioni – Genoa e Juventus si sfidano a Marassi nel 28° turno di Serie A. I bianconeri sono reduci dalle fruttuose fatiche di Champions e sono primi in campionato con ampio margine sul Napoli. I rossoblu cercano invece un successo che manca da tre giornate. Doppia seduta ieri per la formazione di Prandelli

VAR Juventus ATLETICO MADRID/ Video : Chiellini fa gol - ma Kuipers annulla! : Var JUVENTUS ATLETICO MADRID, primo caso dopo appena 4': annullata una rete ai bianconeri, Kuipers stoppa l'esultanza di Giorgio Chiellini.

Juventus-Atletico Madrid - annullato il gol di Chiellini : il Var sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Mercato Juventus - duello con lo United per il dopo Bonucci – Chiellini : Mercato Juventus – Dall'Inghilterra arrivano novità importanti sul fronte acquisti di casa Juve. I bianconeri sembrano intenzionati a ringiovanire il reparto arretrato della rosa, ed i nomi che circolano sono di quelli davvero importanti. Mercato Juventus – Bianconeri decisi su due dei più forti difensori del panorama calcistico europeo Secondo quanto riportato oltremanica, la società

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Udinese : diretta tv. C'è Rugani - Chiellini a riposo? : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: diretta tv e orario della partita, anticipo della 27giornata di Serie A. Quali le mosse dei due allenatori domani?

Juventus - seduta intensa. Carica Chiellini : 'Vincere aiuta a vincere' : TORINO - 'Vincere aiuta a vincere'. Giorgio Chiellini con un post su Instagram suona la Carica a meno di una settimana dalla decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra la Juventus e ...

Juventus - Llorente accusa Chiellini : "Non è mai fallo quello di Morata" : Juventus Llorente – All'indomani del suo compleanno, l'ex giocatore della Juventus Fernando Llorente, ha ringraziato il club bianconero per gli auguri sulla pagina ufficiale, ma non si è fatto mancare una stoccata proprio nei confronti della squadra di Allegri. Fernando Llorente torna sul gol annullato a Morata per fallo su Chiellini in Atletico Madrid-Juventus di Champions League: "Mi è spiaciuto per le reti ...

Chiellini ed il like galeotto alla lettera sfogo di Icardi : il difensore della Juventus strizza l'occhio a Maurito : Sotto la lettera sfogo di Mauro Icardi spunta il like di Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus strizza l'occhio al numero 9 nerazzurro Non si parla d'altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono fare altro che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l'animo dell'argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l'opinione