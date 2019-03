Incredibile Harry Kane | “penso ad un futuro nella NFL”

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019)sta meditando di cambiare sport tra qualche anno, dandosi al football americano dopo la carriera da calciatore L’attaccante dell’Inghilterradice che potrebbe diventare un kickerNFL quando avrà chiuso con il calcio. Il bomber del Tottenham, tra i protagonisti della Coppa del Mondo della scorsa estate, crede di avere la possibilità di giocare nel football americano. “È vero“, ha detto il 26enne in un’intervista ad Espn. “E’ qualcosa che tra 10 o 12 anni voglio assolutamente provare“, ha dettoa cui piacerebbe essere ricordato come un grande sportivo, non solo un calciatore. “Torna a quel discorso di essere il migliore“, ha aggiunto. “Se giochi in Premier League eCoppa del Mondo e poi giochiNFL…allora saresti considerato uno dei più grandi sportivi di ...

