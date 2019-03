L' Eredità | Flavio Insinna commuove tutti | Stasera la puntata comincia così

L'Eredità - Flavio Insinna omaggia Fabrizio Frizzi ad un anno dalla scomparsa (VIDEO) : Breve, semplice, diretto. Flavio Insinna ha aperto la puntata de L'eredità di oggi, martedì 26 marzo con un omaggio doveroso a Fabrizio Frizzi nell'anniversario della sua scomparsa. Per 5 edizioni Frizzi è entrato nelle case degli Italiani ogni sera nel preserale di Rai 1, prima in staffetta con Carlo Conti (tra il 2014 e il 2016) poi in solitaria (edizione 2016/2017) e nuovamente condotta col passaggio di testimone nella scorsa annata. ...

L’Eredità - la risposta del campione Filippo alla Gigliottina spiazza tutti : Flavio Insinna in imbarazzo : Filippo, il nuovo giovane campione de L’Eredità, ha spiazzato tutti con la sua risposta al gioco della “ghigliottina”, che entrerà nella storia del programma. Come da regolamento, il concorrente doveva indovinare la parola chiave che si abbina con le 5 parole date dagli autori che, in questo caso, erano: innocenza, canzone, lettera, girotondo, azione. In ballo c’era un montepremi non indifferente: 95mila euro. ...

L'Eredità - la clamorosa risposta del concorrente a Flavio Insinna : 'Ma io che ne so…' . La risposta, inaspettata, è arrivata al gioco finale de L'Eredità , il quiz-show condotto da Flavio Insinna s u Rai Uno, rete ammiraglia della televisione pubblica. Già, e ...

L'Eredità - il campione Filippo gioca alla Ghigliottina : la risposta spiazza Flavio Insinna : L'Eredità e la risposta inaspettata alla Ghigliottina. Su le ultime novità. Questa sera Flavio Insinna è rimasto spiazzato dalla risposta del neocampione Filippo al gioco finale del programma. Come ...

L'Eredità - Flavio Insinna annuncia : regolamento stravolto. Si scatena il caos : un inquietante sospetto : Clamorosa (e sospetta, almeno per alcuni) rivoluzione a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. Rivoluzione annunciata da Insinna in persona nel corso della puntata di martedì 19 marzo: si mette mano al regolamento che riguarda i campioni del g

L'Eredità - Flavio Insinna 'congelato' : indiscrezione clamorosa - chi gli 'scippa' il quiz : Voci impazzite in Rai. Molte di queste riguardano Marco Liorni e il suo prossimo impiego a Viale Mazzini: non manca molto all'estate, quando i palinsesti della successiva stagione vanno messi nero su ...

L'Eredità - Flavio Insinna "congelato" : indiscrezione clamorosa - chi gli "scippa" il quiz : Voci impazzite in Rai. Molte di queste riguardano Marco Liorni e il suo prossimo impiego a Viale Mazzini: non manca molto all'estate, quando i palinsesti della successiva stagione vanno messi nero su bianco. Come è noto, Liorni sarebbe a un passo dal prendersi Reazione a Catena, il quiz che sfiorò l

L'Eredità - terremoto per Flavio Insinna : irruzione a Vieni da Me di Caterina Balivo - vita stravolta : Una sorpresa piuttosto clamorosa nello studio di Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo su Rai 1. Niente meno che una proposta di matrimonio, ricevuta da Vera Santagata: lei è la professoressa de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La soubrette è stata chiamata nel salottin

L’Eredità - “Flavio Insinna a rischio sostituzione” : la Rai targata M5s-Lega discute le sorti del popolare quiz : Acque agitate a Viale Mazzini sul fronte preserale, non dal punto di vista auditel perché in quella fascia oraria Rai1 può sorridere considerando la leadership indiscussa da anni. La nuova governance gialloverde ha voglia però di cambiamento e sono iniziate le prime manovre per la stagione 2019-2020, con la presentazione dei palinsesti prevista il prossimo giugno. È Repubblica a riportare l’agitazione di Magnolia, società di produzione che ...

L'Eredità - una voce catastrofica. 'Programma dimezzato' - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna , in particolare sulla nuova edizione del 2020 , che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, ...

L'Eredità - una voce catastrofica. "Programma dimezzato" - il colpo di grazia Rai a Flavio Insinna : Giuseppe Candela per Dagospia lancia una una nuova indiscrezione su L'Eredità di Flavio Insinna, in particolare sulla nuova edizione del 2020, che starebbe facendo storcere il naso a Magnolia, proprietaria del format. Il motivo? I responsabili dei palinsesti di Raiuno vorrebbero dimezzare il game sh

L'Eredità - Flavio Insinna fatto fuori. Quasi ufficiale - Dagospia sgancia la bomba : cosa tramano in Rai : Giuseppe Candela su Dagospia svela le incognite dei vertici di viale Mazzini sulle conduzioni di Flavio Insinna e Gabriele Corsi. Nonostante l’andamento positivo negli ascolti, la conduzione del romano all’Eredità starebbe incontrando malumori tra alcuni dirigenti Rai. Per di più, già al momento del

L'Eredità - Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno : 'Sposerò il mio compagno' : Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo ...

L'Eredità - Flavio Insinna e l'annuncio epocale del concorrente su Raiuno : "Sposerò il mio compagno" : Un annuncio epocale quello andato in onda a L'Eredità davanti agli occhi sgranati per lo stupore di Flavio Insinna. Il concorrente Nicola Dalla Torre ha annunciato in diretta che sposerà il suo compagno Manuel Puddu. Dalla Torre, che arriva da Ponte di Piave nel Trevigiano, ha fissato già la data al