Inondazioni record in Iran | il bilancio sale a 21 morti e oltre 100 feriti

Inondazioni record in Iran : almeno 18 morti e 68 feriti : Inondazioni record si stanno registrando in molte province dell’ Iran : almeno 18 persone sono morte e 68 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dai servizi d’emergenza del Paese, che hanno aggiornato un precedente bilancio. Sono 25 su 31 le province del Paese che stanno affrontando allagamenti senza precedenti: i soccorsi sono rallentati a causa dell’assenza di molti operatori, legata ai festeggiamenti del nuovo anno ...

Piogge record e Inondazioni in Cile : almeno 8 morti nel Nord del Paese : Piogge torrenziali nel Nord del Cile: al momento vi sarebbero 8 morti e oltre 2.400 case danneggiate, secondo quanto riferito dalla protezione civile nazionale. In alcune zone del Paese si sarebbero registrati fino a 12,9 mm di precipitazioni in 3 ore, contro una media annuale di circa 0,7 mm. Il presidente Sebastián Piñera ha già disposto un primo stanziamento di 60 miliardi di pesos, circa 91 milioni di dollari: i fondi verranno impiegati ...