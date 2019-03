Macron | Cina e Francia hanno responsabilità di costruire equilibrio

Macron si attovaglia con Xi : maxi-commessa da 30 miliardi per 300 Airbus e 13 intese commerciali - la Cina non è più un "rivale sistemico" : Dopo averlo definito durante la sua visita in Italia un "rivale sistemico", Emmanuel Macron è pronto per attovagliarsi con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Parigi per l'inizio ufficiale della sua visita a 55 anni dal riconoscimento di Charles De Gaulle della Repubblica Popolare. In prima linea nell'attaccare l'Italia per la sua adesione alla Via della Seta e alle annesse intese commerciali con Pechino, il presidente francese ha ...

Cina - tutte le furbate di Macron Critica l'Italia ma fa affari con Xi : Il presidente francese duro con l'Italia, esclusa dal vertice dell'Eliseo, ma intanto porta avanti i suoi affari con la Cina. Parigi presente in 5647 progetti, progetti comuni nel nucleare e Segui su affaritaliani.it

Memorandum Italia-Cina - accordi sulla Via della Seta/ Ora Macron aspetta Xi Jinping : Conte e Xi Jinping hanno firmato il Memorandum Italia-Cina con 29 accordi sulla Via della Seta. E ora Macron, indispettito, aspetta il presidente cinese...

Europa e Cina - direttorio notturno in hotel Merkel-Conte-Macron : Senza una regia coordinata ma in un clima improntato alla massima informalità, il presidente del Consiglio, Merkel e Macron si sono ritrovati giovedì sera per un colloquio a ruota libera sui principali temi dell’attualità europea. Primi fra tutti il rapporto tra la Ue e la Cina, le strategie per la crescita economica e in generale il futuro dell’Europa dopo la Brexit...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo : Cina e Tav - Macron fa il furbo. Torino-Lione : “Non ho tempo da perdere” : Lo scontro Tav, da Macron molti sgarbi: “È un problema solo vostro” Bilaterale – Il vertice con Conte si chiude con l’impegno di un incontro tra i ministri. Il francese irride Roma: “Parigi va avanti”. E non vuol discutere della sproporzione dei costi di Carlo Di Foggia Un nemico del popolo di Marco Travaglio “Ache ti serve avere ragione se non hai il potere? A che ti serve la verità se il popolo non la vuole?”. “Il popolo non ha ...

Tav e Cina - doppio affondo di Macron sull’Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Tav e Cina - Macron all'attacco Salvini : "Ci restituisca i terroristi" : Emmanuel Macron e Matteo Salvini salgono sul ring. Doppio gancio del francese, diritto senza troppi fronzoli dell'italiano. Si rinnova la sfida tra i Paesi divisi dalle Alpi e al centro del dibattito ci sono ancora la Tav, la via della seta e i terroristi nostrani rifugiati in Francia.A colpire per primo è stato, questa mattina, l'inquilino dell'Eliseo. Macron ha incontrato il premier Conte a margine del Consiglio Europeo e in conferenza stampa ...

Macron su Tav e Cina : doppio affondo contro l'Italia : Sulla Cina e sulla Tav la Francia mette l'Italia nell'angolo. Macron prima sulla Torino- Lione spegne le speranze italiane di una revisione del progetto dichiarando che la Francia va avanti e che «non ...

Italia-Cina - Macron attacca «Pechino rivale della Ue» E sulla Tav : «Niente negoziati - non ho tempo da perdere» : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere»

Macron - con Cina serve coordinamento Ue : 14.05 Sul tema Cina, il presidente francese Macron nel bilaterale con il premier Conte ha sottolineato la necessità di un coordinamento europeo, agendo come europei se ci si vuole muovere come potenza, e che lavorare come piccoli club con la Cina non è un buon approccio. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo. Il presidente francese ha anche parlato del summit di martedì a Parigi con Xi Jinping e Merkel e ha precisato che tutte le grandi potenze ...