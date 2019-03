Chi è Leo Blanco il sosia di Michael Jackson | età | Instagram e vita privata

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019) Chi è Leoildi: età,Leo, ecco chi è Mercoledì 20 marzo 2019, nel corso della seconda puntata del nuovo programma in onda in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso – sarà ospite Leoildi. Un giovane argentino di appena 22 anni che si sta facendo conoscere per la sua volontà di assomigliare sempre di più al suo idolo.Leo, interventi chirurgici Leoè molto attivo sul suo profilodove tramite la pubblicazione dei post aggiorna i suoi quasi 60 mila follower dando loro notizie delle sue attività e della sua trasformazioneSinora ilargentino si è sottoposto a svariati interventi. Si parla di più di 10 interventi per un costo complessivo di diverse decine di migliaia di dollari. Tutto per essere sempre più simile al suo mito scomparso il ...

allnews24eu : Un palloncino rosso sul fiume in ricordo di Stefano Leo - AllNews24 - Un mese fa Stefano Leo, 33enne di Biella, v… - leo_tortuga : RT @MarcoScanavacca: Cc @EuroMasochismo La sinistra. In Italia. Oggi. P.s.: approposito, chi è che gestisce su scala internazionale il tr… - alexandrarightx : RT @torinocity: 'E' insopportabile non sapere chi ha agito in quel modo e perché' -