Yohanes Chiappinelli | «Chi fa sport non può essere razzista»

(Di sabato 23 marzo 2019) Si chiamadalla nascita edal 2005, quando aveva sette anni e mezzo. Era marzo quando è arrivato in Italia. La prima cosa che ricorda è la neve, un freddo che non aveva mai conosciuto in Etiopia. Veniva da Addis Abeba ed è arrivato a Siena a casa di due professori universitari. «Con la matematica mai avuto problemi», scherza al telefono.è una delle punte di diamante della nazionale italiana di atletica. Siepista e mezzofondista in carriera ha vinto il bronzo nei 3000 siepi agli europei di Berlino 2018. Punta diritto a Tokyo 2020 e lo fa correndo 140 chilometri a settimana.È italiano per adozione. I suoi genitori sono andati ad Addis Abeba per una settimana, dopo il lungo iter che è delle adozioni internazionali, e lo hanno portato a casa. Lui era in orfanotrofio da un anno. Lo aveva portato una zia della nonna a cui era stato ...