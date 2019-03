Ufficiale | l’Albania ha esonerato Christian Panucci

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Il tecnico italianoè statodalla panchina dell'Albania. Dopo meno di due anni, si interrompe il rapporto tra l'ex difensore della Roma e la nazionale albanese. Pagata la sconfitta casalinga contro la Turchia di ieri valevole per la prima gara di qualificazione ad Euro 2020.Ecco il comunicato della Federazione albanese: "La Federazione di calcio albanese annuncia che oggi ha ufficialmente interrotto il rapporto con l'allenatore. Ringraziamoper il lavoro svolto finora e gli auguriamo grandi successi nella sua carriera. La squadra nazionale nella seconda partita eliminatoriacontro Andorra sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema, così come dal resto dello staff attuale".

