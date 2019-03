Milano, arrestato ex Ad di Trenord: deve scontare 4 anni e 9 mesi (Di sabato 23 marzo 2019) Milano, arrestato ex Ad di Trenord: deve scontare 4 anni e 9 mesi



Giuseppe Biesuz, 57 anni, fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Londra. Nel luglio 2018 la sentenza d'appello con le accuse di aver falsificato il curriculum per l’assunzione con una laurea inesistente e di bancarotta fraudolenta della società Urban Screen







