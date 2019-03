Uniti per riportare l' Orlandi tra gli ospedali

Stati Uniti - una mamma si fa pagare da un pedofilo per abusare di sua figlia : Dal Texas in questi giorni è venuta fuori una storia agghiacciante di pedofilia, che vede coinvolta anche una madre consenziente. Una vicenda che sembra surreale, considerando che ogni genitore, di norma, tiene lontano i propri figli dal pericolo. In questo caso invece, è stata la mamma di una bambina a spingere la figlia nelle grinfie del suo orco. Shirley Harmon, una donna di trentasei anni, che vive nella contea di Ector, ha venduto sua ...

Stati Uniti : cacciata dal pronto soccorso perché allattava : Huntsville, Alabama, Stati Uniti. Il 18 marzo, a una mamma della città di Athens, è accaduto un episodio a dir poco increscioso. Alle 11 e mezza di mattina la signora Ariana Elders è andata al pronto soccorso per donne e bambini dell'ospedale di Huntsville, con suo marito e i suoi due figli, un bimbo di quattro anni e Deklin, un neonato di quattro mesi. La famiglia si è recata in ospedale perché il figlio maggiore non stava bene. La donna è ...

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...

Global Space Congress : gli Emirati Arabi Uniti in vetrina per le attività spaziali : Lo spazio come opportunità è il filo conduttore dell’edizione di quest’anno del Global Space Congress in corso a Abu Dhabi. Un meeting biennale che l’Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti organizza nel Golfo Persico. Tra gli eventi di apertura – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – un incontro dedicato alle potenzialità legate alla realizzazione di un programma spaziale Globale: ne hanno discusso i vertici delle ...

Premio “Impresa Etica” - imprenditori e lavoratori Uniti per il bene comune : ad Asti l’evento finale : Sono le tre imprese vincitrici dell’edizione 2019 del Premio “Impresa Etica”, assegnato ad Asti dall’Associazione San Giuseppe Imprenditore, per valorizzare la collaborazione vincente in aziende tra l’imprenditore e i suoi collaboratori: la marchigiana Graziano Ricami, la pugliese Fratelli Mastrototaro e l’umbra Pagine Sì! s Asti, 19 marzo 2019 – È possibile unire competitività ed etica? [...]

«Altro che dazi - puntate sugli Stati Uniti per la meccanica è il momento giusto» : Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia europea è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- ...

Reddito di cittadinanza - gli esperimenti di Stati Uniti e Canada (già nel 1968) e l’elefante nel corridoio : Tra il 1968 e il 1980 il Canada e gli Stati Uniti conducono cinque esperimenti pilota sul Reddito minimo garantito. L’obiettivo è di monitorarne gli effetti sociali su campioni casuali di famiglie, in vista di una possibile generalizzazione della misura all’intera popolazione. Il primo esperimento è avviato sotto la presidenza di Lyndon Johnson nel New Jersey e in Pennsylvania. Per tre anni coinvolge un campione di 1216 persone composto da ...

Guinea Bissau - cristiani e musulmani Uniti per il bene delle bambine : ... un numero sempre crescente di donne studia, partecipa alla vita pubblica, fonda cooperative e associazioni, ad esempio, per lo sviluppo dei villaggi e dell'economia sostenibile. Nonostante questi ...

La vice ministra degli Esteri nordcoreana ha minacciato di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti e riprendere i test nucleari : Parlando ai diplomatici e ai corrispondenti stranieri durante una conferenza a Pyongyang, la vice ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui ha minacciato di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti e riprendere i test nucleari e missilistici. L’avvertimento è arrivato

Boeing giù per terra. Solo gli Stati Uniti difendono il costruttore americano : Per immaginare quanto danno stia producendo l'incidente aereo di domenica al colosso aeronautico americano, può essere utile sapere che i Boeing 737 Max 8 a cui in questo momento non è consentito volare sono di più di quelli in transito nei cieli internazionali. L'elenco dei paesi e delle compagnie

Fca - richiamo volontario negli Stati Uniti per 860 mila auto : Fca richiama negli Stati Uniti 862.520 auto per le emissioni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg , sottolineando che il richiamo è il risultato dell'indagine sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ...

Salisburgo - l'urlo degli azzurri : 'Pronti per domani - tutti Uniti' : Il Napoli è sbarcato a Salisburgo qualche ora fa e gli azzurri di Carlo Ancelotti svolgeranno stasera l'ultimo allenamento di rifinitura prima del match di domani, pronti a staccare il pass per i ...

Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere ai figli di ricche famiglie di accedere alle più importanti università : Negli Stati Uniti circa 50 persone sono state formalmente accusate di una frode per permettere a figli di ricchi imprenditori e attori di accedere alle più importanti università del paese, tra cui Yale e Stanford. Il capo dell’organizzazione William “Rick” Singer,

Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale diplomatico dal Venezuela : Gli Stati Uniti ritireranno tutti i loro diplomatici rimasti in Venezuela. Lo ha annunciato su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo, dicendo che «la decisione riflette il deterioramento della situazione in Venezuela e la conclusione che la presenza del