Qui è tutto gasolio | la chiamata dell' autista

Bus dirottato - l’autista ai carabinieri : “State a distanza. Non sparate - è tutto gasolio Qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

De Vito : tranQuillo e sereno - chiarirò tutto : Roma – “Sono tranquillo, sereno, dispiaciuto per questa cosa che e’ capitata. Chiariro’ tutto”. È quanto riferito da Marcello De Vito al suo legale, Angelo Di Lorenzo, al termine dell’incontro nel carcere di Regina Coeli dove era in programma l’interrogatorio di garanzia del presidente del Consiglio comunale di Roma che ha scelto di avvalersi della facolta’ di non rispondere. De Vito e’ agli ...

EQuinozio di Primavera : stranezze - misteri - leggende e curiosità da tutto il mondo : Oggi, 20 marzo, alle 22:58 scatterà l’Equinozio di Primavera, che segna l’inizio della Primavera nell’emisfero settentrionale e l’inizio dell’autunno nell’emisfero meridionale. In entrambi i casi, la lunghezza del giorno e della notte è quasi uguale in tutte le parti del mondo. È un momento emozionante per gli abitanti dell’emisfero settentrionale, poiché indica un nuovo inizio con la terra che sembra tornare nuovamente a vivere. Le giornate ...

Mancini a tutto campo : Juve più forte - ma Napoli più tranQuillo : Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato le sue scelte per le convocazioni: «Ho chiamato qualche giocatore in più perché non sapevo le condizioni di tutti i ragazzi. Qualcuno è qui per essere valutato meglio, sono le uniche volte dove possiamo vederli. I giocatori sono gli stessi di sempre, abbiamo lasciato qualcuno a casa che rientrerà nelle prossime partite» Vuole un calcio ...

Nel Pd comincia l’era Zingaretti : “Qui dobbiamo cambiare tutto” : «Qui dobbiamo cambiare tutto», mette in chiaro Nicola Zingaretti. E insieme al profilo del Pd, al suo linguaggio e alle sue parole d’ordine, una delle cose da cambiare è lo statuto, separando i ruoli di segretario e candidato premier. Una rivoluzione che segna il cambio di passo rispetto all’era Renzi. Nel salone dell’hotel Ergife, teatro di tanti ...

Nasce il nuovo Pd dell'era Zingaretti : 'Qui si deve cambiare tutto' : Proclamato segretario dall'Assemblea Nazionale, il neo-leader chiede subito un cambio di passo. No alle filiere di potere, apertura alla green generation. Paolo Gentiloni, eletto presidente del ...

Enzo Costanza - artista a tutto tondo alla conQuista delle Marche : Un consiglio per chi decide di fare il tuo lavoro ? Studiare tanto e soprattutto fare gavetta, esperienza negli spettacoli dal vivo a contatto con il pubblico. Io ho iniziato a fare l'animatore nei ...

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc Quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

Lazio - Cataldi e quel gol che cambia tutto. "Io Qui a vita? Perché no" : Ancora me lo rivedo ogni tanto quando capita, è stato un momento incredibile in cui mi sono sentito la persona più felice del mondo. È stata un'azione corale, eravamo in pieno controllo della partita"...

Clima - l’inQuinamento causa un quarto di morti e malattie in tutto il mondo : è una catastrofe senza precedenti : Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo e’ legato all’inquinamento e ai danni all’ambiente causati dall’uomo. E’ quanto scrive l’Onu in un rapporto, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. “Le emissioni inquinanti nell’atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l’acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al Quinto set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

Paola Turci : "Io da piccola - io adesso : Qui vi svelo tutto di me" : Un assaggio del nuovo disco era stato L'ultimo ostacolo, brano che Paola Turci aveva portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Ora tocca a Viva da Morire, nuovo singolo che dà anche il titolo ...

Uomini e Donne - parla l'assistente di studio Piero : "Tina Cipollari? Dietro le Quinte accade di tutto" : "Piero, aggiugi una seduta" è una frase ormai cult del programma, pronunciata da Maria De Filippi. Ed oggi Pierso Sonaglia...