Stadio Roma | il pm Ielo non cambia idea | Il club non c' entra

Roma - presunte tangenti per lo Stadio : arrestato Marcello De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Roma - il Pm Ielo : «Nessuno stop al progetto per il nuovo Stadio » : progetto nuovo stadio Roma – «Non c'è alcun impedimento che parte dalla Procura all'iter del progetto stadio della Roma . Il Club giallorosso è estraneo ai fatti». Con queste parole il Pm Paolo Ielo si è espresso durante l'incontro con la stampa, che si è tenuto nella sede della Procura a piazzale Clodio, a seguito dell'arresto […]

Stadio Roma - l'intercettazione : "Sfruttiamo 'sta cosa" : "Ci rimangono due anni...". Così Camillo Mezzacapo si rivolgeva a Marcello De Vito in una delle intercettazioni cruciali richiamata più volte nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all' ...

Nuovo Stadio della Roma - arrestato il presidente del consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del Nuovo stadio della Roma

Stadio Roma - gip : 'De Vito era a disposizione di Parnasi' : Roma, 20 mar., askanews, - Favori in cambio del via libera per la costruzione dello Stadio della Roma a Tor di Valle. E' questo il nodo dell'inchiesta della Procura capitolina che ha portato in ...