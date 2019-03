Pretty Little Liars The Perfectionists 1X01 | trama | promo | spoiler | streaming

Lucy Hale regina della moda in Katy Keene dopo il flop di stile in Pretty Little Liars : Quando si dice il destino... Lucy Hale è passata da un attimo dal flop di stile in Pretty Little Liars al ruolo di regina della moda in Katy Keen, spin off di Riverdale, in onda il prossimo autunno su The CW. L'universo di Archi e compagnia continua ad espandersi e proprio nelle prossime settimane inizieranno le riprese della nuova serie che nascerà da una costola di Riverdale e che porterà nel "futuro" anche una delle sue protagoniste ...

Pretty Little Liars : The Perfectionists – nuovi misteri per Alison e Mona : Pretty Little Liars: The Perfectionists in onda dal 20 marzo E’ ufficiale: il secondo spin-off di Pretty Little Liars, famoso teen drama in onda sulla ABC Family dal 2010 al 2017, debutterà su Freeform mercoledì 20 marzo alle 20.00. Dopo “Rosewood”, dunque, le avventure tratte dai libri di Sara Shephard continueranno ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo con “The Perfectionists”. La prima stagione del ...

The Perfectionists - dal 20 marzo il primo episodio dello spin-off di Pretty Little Liars : Il primo episodio dello spin-off di Pretty Little Liars, The Perfectionists, andrà in onda sugli schermi americani il 20 marzo. Freeform ha rilasciato il trailer con la data del debutto durante l'incontro con i giornalisti della Television Critics Association. Ciò che viene mostrato nelle sequenze ci dà un assaggio dell'atmosfera della serie, forse un po' più cupa rispetto a Pretty Little Liars....Continua a leggere

Notizie Serie Tv 6 febbraio : il trailer dello spinoff di Pretty Little Liars : Le donne dovranno quindi aiutare il mondo a rinascere. deadline Two Brothers Pitcures , produttori di Fleabag, stanno lavorando a un comedy-drama tratto dal romanzo autobiografico di Matt Haig ...