Il Segreto | trame | Marcela e Matias in crisi per colpa di Elsa

Trame spagnole Il Segreto : Prudencio deciso a lasciare Puente Viejo - Elsa derubata : Proseguono le intricate avventure della famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo e sempre ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico iberico avrà la possibilità di guardare la prossima settimana, ci dicono che Prudencio Ortega rimarrà fermo nella sua decisione, dato che ribadirà a Raimundo Ulloa che presto se ne andrà via dal quartiere. Elsa Laguna, invece, oltre a soffrire a ...

Il Segreto - trame : Paco e Onesimo vengono arrestati per falsificazione di monete : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal 10 giugno 2013 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andremo a vedere nelle prossime settimane in Italia si soffermano su Onesimo e Paco Del Molino, interpretati rispettivamente da Josè Gabriel Campos e Paula Ballesteros. I due uomini, infatti, si cacceranno in grossi guai con la giustizia, quando saranno accusati di essere dei ...

Il Segreto - trame al 29 marzo : Mesia e Gonzalo mettono in scena la morte della Montenegro : Molti colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap Il Segreto, che stando alle anticipazioni riferite al 29 marzo parleranno della scomparsa di Donna Francisca. Tutto viene messo in scena da Fernando e Gonzalo, e questo sarà svelato da un flashback che però non rivela il motivo della messinscena. Tutti credono alla morte della matrona avvenuta per cause naturali e si presentano alla Villa per omaggiare la defunta. Severo nel ...

Il Segreto - trame 21 e 22 marzo : Elsa interrompe le nozze di Isaac - Antolina finge ancora : Continuano i colpi di scena per i fan della soap Il Segreto, la telenovela iberica in onda su canale 5 a partire dalle 16,30 e che racconta le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Anche nelle prossime puntate in onda mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, ci saranno molte novità, come il matrimonio tra Isaac e Antolina che Elsa tenterà sino all'ultimo di impedire senza però riuscirci. Antolina ha giocato bene le sue carte ed è riuscita a screditare ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019: Gonzalo uccide Francisca e, ottenuta la complicità di Fernando, predispone tutto per far sembrare che sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce del decesso, tutti si presentano alla villa per omaggiare una donna che, nel bene o nel male, ha sempre influenzato la vita della cittadina. Nello stesso giorno, Antolina e Isaac si sposano, anche se l’uomo ...

Trame spagnole Il Segreto : Julieta e Saul intenzionati a lasciare Puente Viejo : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Arriva una clamorosa novità dalla Spagna, perché gli spoiler riguardanti gli episodi attuali rivelano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) dopo essersi ripresa da un forte shock, precisamente dalla violenza fisica subita dai Molero, deciderà di dare una svolta alla sua vita. La nipote di Consuelo proporrà al suo amato Saul Ortega (Ruben Bernal) di ...

Il Segreto - trame di questa settimana : Antolina finge di essere stata picchiata da Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Canale 5 arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Le anticipazioni di metà marzo svelano che Antolina prenderà di mira la povera Elsa, mentre a Puente Viejo tornerà Gonzalo. Consuelo contro Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, in onda questa settimana su Canale 5, svelano che Mauricio, Saul e Julieta insieme a Fernando organizzeranno una battuta per portare in salvo il ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando capisce che Maria ha mentito sulla morte dei figli : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, riguardando Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, comincerà ad indagare sulla morte di Esperanza e Beltran, tanto da fare una scoperta sorprendente. Il Segreto: Fernando indaga su Maria Le indagini di Fernando Mesia ...

Trame spagnole Il Segreto : la Laguna non si sposa più - la fuga del Mesia : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima, Elsa Laguna non riuscirà a coronare per la seconda volta il suo sogno d’amore. In particolare l’ex fidanzata di Isaac proprio il giorno del suo matrimonio verrà abbandonata, dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà perdere le sue tracce, e lascerà una ...

Il Segreto - trame spagnole : la partenza di Don Anselmo e Fernando - Alvaro lascia Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 marzo in Spagna svelano che Puente Viejo assisterà alle uscita di scena di Fernando e Don Anselmo mentre Elsa verrà sedotta e abbandonata. Il Segreto: la partenza di Don Anselmo Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, si apprende che Don Anselmo annuncerà ai parrocchiani la sua decisione di ...

Il Segreto - trame : Gracia partorisce una bambina - Dolores al settimo cielo : Nuovo appuntamento con le notizie su "Il Segreto", la telenovela spagnola che ogni giorno appassiona sempre di più i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia annunciano una lieta novella per la famiglia Miranar. Dolores, infatti, scoprirà che Gracia ha dato alla luce una splendida bambina in Svizzera. Il Segreto: la partenza di Gracia e Hipolito Nel corso degli episodi de "Il Segreto" ...

Il Segreto - la morte di donna Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 22 marzo : Torna ancora una volta sugli schermi di Canale 5 Il segreto, la soap opera spagnola molto amata e seguita dal pubblico italiano che racconta le vicende della cittadina immaginaria di Puente Viejo. Anche questa settimana i nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac non crede che Alvaro ami veramente la Laguna : Nuovo appuntamento dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Isaac scoprirà che Elsa ha intenzione di rifarsi una vita accanto ad Alvaro. Una decisione che non piacerà affatto ad carpentiere, che deciderà di vederci più chiaro. Il Segreto: Alvaro e Elsa, presto sposi Elsa sarà al centro della ...

Trame iberiche Il Segreto : Alvaro inganna ancora Elsa - Anselmo in crisi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle Trame iberiche della soap Il Segreto ed i cui protagonisti principali, nei capitoli dal 1932 al 1936, sono Elsa ed Alvaro, Antolina ed Isaac ma anche Fernando e Maria. La Laguna infatti, dopo aver deciso di accettare la sua proposta, sta per convolare a nozze con il nuovo medico di Puente Viejo. Un uomo che presenta molti lati oscuri legati al suo passato e per ora non ancora emersi. Antolina è molto ...