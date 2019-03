Concorso OSS in Veneto | assistente sociale Lazio | istruttore culturale Emilia Romagna

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Anche a fine marzo è possibile prendere parte a numerosi concorsi pubblici per differenti ruoli professionali. Inl'Azienda Zero ha indetto un bando pubblico per l'assunzione di 312 OSS, mentre il Comune di Viterbo e l'Unione Terred'acqua hanno bandito nuovi avvisi e concorsi, per la professione didirettivo ai servizi culturali. Ma vediamo nello specifico come inoltrare la propria candidatura.Selezione per 312 OSS L'Azienda Zero di Padova indice un, per il reclutamento di 312 operatori socio sanitari, da inviare a differenti aziende sanitarie della Regione. I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere. Tra i requisiti specifici è richiesto:Assolvimento dell'obbligo scolastico; Attestato di qualifica di operatore socio sanitario. Presentazione della domandaLa domanda alla selezione, ...

