Nadal dà forfait anche a Miami | “il ginocchio non sta bene | spero di recuperare al meglio

(Di domenica 17 marzo 2019) Dopo il ritiro da Indian Wells, Rafaannuncia il suoda: lo spagnolo alle prese con un problema alda curare adeguatamente in vista della stagione su terra Ilscricchiola e Rafaha deciso di fermarsi. Il tennista spagnolo si è ritirato dalla semifinale di Indian Wells, rimandando la sfida contro Roger Federer, per poi annunciare il suoda. Ilva curato adeguatamente, specialmente con l’imminente inizio della stagione su terra rossa, nella quale lo spagnolo deve difendere una gran mole di punti: “ho sentito un forte dolore aldestro e sapevo che le cose non stavano andando molto, non volevo confermare nulla perché volevo aspettare fino alla fine e fare tutto il possibile per essere competitivo, ma non è stato così. Ho sentito che il mionon stavae non ero in grado di ...

