Ciclone “Idai” | tra Mozambico | Zimbabwe e Malawi almeno 157 morti accertati

(Di domenica 17 marzo 2019) Sono157 iper iltropicale Idai che ha colpito ile parte della regione orientale del vicino, con forti venti e inondazioni che hanno toccato circa 1,5 milioni di persone nell’Africa meridionale e hanno causato anche un numero imprecisato di dispersi. Secondo un bilancio delle autorita’ citate dal quotidiano The Independent, ilha causato 126in(dove e’ arrivato la scorsa settimana) e in, e31 in. Il presidente dello, Emmerson Mnangagwa, ha dichiarato lo stato di emergenza nelle aree colpite. Inla citta’ costiera di Beira ha registrato i danni maggiori, con oltre 500.000 residenti rimasti bloccati da inondazioni causate da forti piogge e venti fino a 160 chilometri all’ora. L’aeroporto e’ stato chiuso.L'articolo...

