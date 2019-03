Nasce LazioLab | il test della saliva sui giocatori per ottimizzare le prestazioni

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Calcio:suiperle. Convenzione con Universita Tor Vergata per ricerca e prevenzione Il prelievo di un semplice campione didai calciatori e poi l’analisi di alcuni metaboliti per capire lo sforzo fisico prodotto e quindi personalizzare i carichi di lavoro in base alla stanchezza accumulata. Il tutto perledegli atleti. È la sperimentazione, legata alla ‘metabolomica’, che sarà condotta sul settore giovanileLazio all’interno del ‘’, la struttura cherà a breve grazie alla convenzione tra il club e l’Università Tor Vergata di Roma. Il punto sull’iniziativa è stato fatto oggi al Centro sportivoLazio a Formello all’interno dell’evento ‘La prevenzione è…il 12esimo in ...

marghiadnsal : RT @FRMaggi77: Test saliva su #calciatori per prestazioni top, nasce LazioLab - IlPillolone : RT @FRMaggi77: Test saliva su #calciatori per prestazioni top, nasce LazioLab - FRMaggi77 : Test saliva su #calciatori per prestazioni top, nasce LazioLab -