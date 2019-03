Inaspettatamente bello il Google Pixel 4 | così potrebbe piacere parecchio

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Dopo avervi parlato del controverso3 Lite, che dovrebbe comunque essere previsto per la prossima primavera, concentriamoci sul4: il modello XL si è reso protagonista di una serie di immagini, la prima prodotta da PhoneArena.com sotto forma di render, e la seconda trafugata da SlashLeaks.com, sempre molto attento quando c'è da intercettare rumors sul conto di dispositivi non ancora lanciati sul mercato.Stando a quanto è possibile notare dalle foto, il prossimo4 XL dovrebbe montare una doppia fotocamera anteriore all'interno del display, in stile Samsung Galaxy S10 Plus, come anche un lettore di impronte digitali, pure innestato al di sotto dello schermo. Le cornici, in questo modo, sarebbero ridotte al minimo sindacale, andando ad abbattere il gap che ancora permane tra i3 di attuale generazione ed il resto dei top di gamma ...

