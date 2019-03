Amici | ex ballerino condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato Aveva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Marcus Bellamy, exprofessionista che si era esibito adfino al 2009, è statoa 20diper l’omicidio delBernardo Almonte. La notizia arriva dai siti stranieri che riportano la condanna da parte del tribunale del Bronx, a New York, per i fatti che risalgono ad agosto 2016 quando fu accusato di aver strangolato il compagno con cuiuna relazione stabile da qualche tempo. Il ragazzo era tornato a vivere negli Stati Uniti epoi ammesso l’omicidio con un messaggio inquietante e delirante sul suo profilo Facebook: “Perdonatemi. L’ho fatto perché vi amo. Vi amo tutti. Amavo anche lui. Mi ha detto che l’amore e l’odio sono la stessa emozione. Perdonatemi. Non so quello che faccio. L’ho fatto per amore. Per Dio. In cielo. Voglio scusarmi con la famiglia. Bernardo era molto speciale e non meritava quello che gli è ...

