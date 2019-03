Record Samsung Galaxy Note 8 | patch di marzo con OTA N950FXXS5DSB4

optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)La giornata non poteva iniziare meglio per i possessori del8 no brand Italia, per il quale è iniziata la fase di rilascio della serie firmware, comprensiva delladi sicurezza di2019. Il phablet di passata generazione mette il turbo, ed anticipa quasi tutti gli altri prodotti del brand sudcoreano (costituisce eccezione il nuovoM20, che ha già compiuto il grande salto), ancora fermi alla precedentedi febbraio, compresi i top di gamma.L'ultimo aggiornamento manutentivo basato sulla sicurezza, come spiegato in questo nostro articolo, corregge ben 20 vulnerabilità del sistema operativo Android (1 di livello moderato, 8 di una certa criticità e circa 12 di livello elevato), ed 11 specifiche del software proprietario. Le parti CSC e CHANGELIST del pacchetto(che ricordiamo essere rivolto ai8 ...

giannifioreGF : Galaxy S10+: preordini record in Cina, USA, UK: Preordini record per #Samsung, dopo la Cina… - focusTECHit : Samsung: la gamma Galaxy S10 supera ogni record nel Regno Unito! - | - Gizblogit : #Samsung Galaxy S10 risolleva l'azienda: è record di preordini #SamsungGalaxyS10 #SamsungGalaxyS10e… -