Imprese : accordo ENI-Cdp per iniziative congiunte su economia circolare - decarbonizzazione e rinnovabili : Roma, 12 mar 18:15 -, Agenzia Nova, - L'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Cdp,, Fabrizio Palermo, e l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno..., Com,

ENI : accordo con CDP su economia circolare - decarbonizzazione e sostENIbilità : La partnership con Cassa depositi e prestiti ci dà grande forza per proseguire nel percorso verso un futuro di energia sempre più sostenibile e inserita in un contesto di economia circolare . Il ...

ENI : accordo con Corepla per produrre idrogeno da rifiuti di imballaggi in plastica : Eni e Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, hanno sottoscritto oggi un accordo finalizzato ad avviare progetti di ricerca per produrre idrogeno dai rifiuti di imballaggi in plastica non riciclabili. L’intesa, che è stata firmata da Giuseppe Ricci, Eni Chief Refining & Marketing Officer, e da Antonio Ciotti, Presidente di Corepla, si legge in una nota, definisce la costituzione ...

ENI e COREPLA - accordo per produrre idrogeno da rifiuti imballaggi in plastica : ...che il mercato degli imballaggi non meccanicamente riciclabili avrà nei prossimi anni e studierà le tipologie di rifiuti utilizzabili per sviluppare un virtuoso e innovativo processo di economia ...

ENI : accordo di partnership triennale con la Luiss (2) : (AdnKronos) - Eni fornirà il proprio supporto per l’organizzazione dell’evento e di workshop di approfondimento sulle sfide e le trasformazioni del mondo dell’energia che caratterizzeranno il prossimo futuro: digitalizzazione, decarbonizzazione, economia circolare, sviluppo sostenibile e salvaguardi

ENI : accordo di partnership triennale con la Luiss : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Eni e Università Luiss Guido Carli hanno siglato oggi un accordo di partnership triennale per la realizzazione congiunta di programmi nell’ambito della formazione, dell’orientamento e dell’analisi geopolitica. L’intesa, si legge in una nota, è stata firmata presso il Campu

Speciale energia : ENI - accordo tra Syndial e Veritas per trasformare rifiuti in carburanti a Porto Marghera : Roma, 04 mar 14:00 -, Agenzia Nova, - Porto Marghera rinasce con l'economia circolare: è stato sottoscritto a Venezia un protocollo d'intesa tra Syndial, Eni, e Veritas per studiare..., Com,

Descalzi - 'l'ENI è più forte nel mondo dopo accordo con Adnoc' : E c'è più equilibrio tra tutte le componenti, dall'estrazione alla chimica, all'economia circolare. Con Abu Dhabi - prosegue l'ad - crediamo un hub di grandi dimensioni e con un ulteriore potenziale ...

ENI - Descalzi : "Con accordo Adnoc più forti nel mondo" : L'accordo appena raggiunto ad Abu Dhabi per l' acquisizione del 20% di Adnoc Refining , del valore di 3,3 miliardi, rafforza la presenza di Eni nel Golfo , "un mercato che per 70 anni è stato ...

