Isola | Lidia Vella insorge contro Alessia Marcuzzi | ' Va punita | lei mi massacrò in TV'

(Di domenica 10 marzo 2019) La conduttrice de L'dei famosi,, sembra essere nuovamente finita nel calderone delle polemiche per il suo operato al reality. A criticare in maniera molto pesante la conduzione della bionda de L', è stata un'altra bionda ed ex-concorrente del Grande Fratello,ci va giù pesante su“Quando io ho fatto l’edizione del Grande Fratello condotta da lei, per la lite con Federica (Lepanto, ndr) non solo mi ha massacrato in diretta nazionale, e io avevo solo 22 anni, per giunta ha usato la frase ‘mi vergogno per te’ che per me è una frase gravissima”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha rilasciatoai microfoni di Radio Radio, contestando l'atteggiamento assunto dallanei riguardi di Riccardo Fogli mentre questi prendeva visione dello spregevole rvm di Corona, ritenuto da molti gelido, ...

