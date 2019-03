Ciclismo – Ewan spunta ‘dal nulla’ | ma Groenewegen piazza il colpo di reni decisivo | è

Ciclismo - UAE Tour : Ewan domina la volata della 4ª tappa - Roglic al comando della classifica generale : UAE Tour, Caleb Ewan vittorioso nella quarta tappa della corsa: Roglic riesce a stargli dietro ed a mantenere la vetta della classifica generale Ciclismo, si è da poco conclusa la quarta tappa dell’UAE Tour. Caleb Ewan ha vinto grazie ad uno strappo finale davvero superlativo, staccando di due secondi l’azzurro Moschetti e Roglic, colui il quale è in vetta alla classifica generale. Valverde è riuscito a stare col treno di testa ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : immenso Elia Viviani - Caleb Ewan non può nulla : Cadel Evans Race 2019, successo per l’azzurro Elia Viviani davanti al collega della Lotto Soudal Caleb Ewan ed a Daryl Impey Elia Viviani ha vinto la Cadel Evans Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica australiana. Una gara vinta in volta dal ciclista azzurro, dopo che Richie Porte ha provato a staccare tutti con una fuga solitaria ripresa poi nel finale dal gruppo. Dopo la vittoria nella Santos Tour Down Under, ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : Elia Viviani in trionfo! L’azzurro regola Caleb Ewan e Daryl Impey in volata : Elia Viviani aggiunge un’altra vittoria alla sua personale collezione e conquista la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica in Australia. L’azzurro, forse il principale favorito alla vigilia, ha gestito al meglio la pressione e le tante attese nei suoi confronti imponendosi con una volata di potenza e classe e centrando il secondo successo della propria stagione, dopo ...

Ciclismo – Tour Down Under : Ewan vince ma viene declassato - Philipsen sorprende Sagan e si prende la 5ª tappa : Il corridore della Lotto taglia per primo il traguardo ma viene declassato per sprint irregolare, ne approfitta così il ventenne della UAE che vince davanti a Sagan Epilogo sorprendente quello della quinta tappa del Tour Down Under, Caleb Ewan vince tagliando il traguardo di Strathalbyn, ma viene clamorosamente declassato per sprint irregolare. Il corridore viene retrocesso in ultima posizione per violazione del regolamento UCI 2.12.007 ...

Ciclismo - Down Under Classic : cade Viviani - vittoria di Ewan : Due giorni prima del via ufficiale della stagione di Ciclismo con la prima tappa del Tour Down Under, ad Adelaide è andata in scena una sorta di anteprima, il tradizionale Criterium Down Under Classic. Il percorso di circa 50 chilometri su un breve circuito cittadino interamente pianeggiante ha offerto uno spettacolo ad altissima velocità al folto pubblico australiano. La corsa è stata segnata da una caduta avvenuta nelle ultime curve ed in cui ...

Ciclismo - Down Under Classic 2019 : Caleb Ewan batte Peter Sagan - caduta per Elia Viviani : La stagione del grande Ciclismo è incominciata a tutti gli effetti col Down Under Classic 2019, appuntamento in terra australiana che anticipa il Tour Down Under (piccola corsa a tappe in programma a partire da martedì). Il criterium che precede la prima gara World Tour del 2019 è stato vinto da Caleb Ewan, l’atleta della Lotto Soudal ha festeggiato sulle strade di casa imponendosi davanti allo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e al ...