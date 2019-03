Iron Fist Finn Jones sarà il protagonista del pilot Fox Prodigal Son con Micheal Sheen

blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)visto in Game of Thrones, ma soprattutto recentementenell'universo televisivo Marvel - Netflix nei panni diildelSon di Fox ma prodotta da Greg Berlanti e Warner Bros (quindi in caso di ordine è facile prevedere che in Italia possa arrivare sui canali Mediaset considerando l'accordo tra Warner e Mediaset).Scritto da Chris Feda e Sam Sklaver già dietro al flop Deception,Son viene presentato come una serie che avrà un nuovo approccio al mondo dei polizieschi televisivi con unprovocatorio e scorretto e un tono più vicino alla dark comedy che al drama.ildelFoxSon conpubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 10:42.

