Biglia-Piatek gol da Champions | Milan batte Chievo 2-1 Espulso Rino Gattuso

VIDEO Chievo-Milan 1-2 - Highlights - gol e sintesi. Biglia e Piatek decisivi al “Bentegodi” : Vittoria esterna 2-1 del Milan di Rino Gattuso contro il Chievo allo Stadio Bentegodi di Verona. Nell’anticipo serale della 27esima giornata i gol dell’argentino Biglia e del bomber Piatek hanno assicurato i 3 punti ai rossoneri che mantengono la loro velocità di crociera che porta alla qualificazione in Champions League. Per i clivensi il gol del momentaneo pareggio firmato da Hatemaj che aveva illuso la compagine di Mimmo Di Carlo. ...

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Milan - Gattuso : "Piatek come Tomasson. Biglia e Caldara tornano tra 7 giorni" : Il secondo Milan-Napoli nel giro di tre giorni non assegnerà punti come in campionato, ma un pass per le semifinali di Coppa Italia: per andare avanti servirà un successo e Rino Gattuso indica la ...

Biglia : Con Piatek il Milan ci guadagna : ANSA, - MilanO, 22 GEN - "Cosa perde il Milan senza Higuain? Si può perdere qualcosa, ma si può anche guadagnare con chi arriva. Di Piatek si parla tanto, ma non so nulla e non posso rispondere. Non c'...