Ubisoft non vuole fare politica ma in The Division 2 sarà il Messico a

(Di venerdì 8 marzo 2019) Nonostanteabbia già affermato che Theapolitico, il nuovo marketing per il gioco si è appoggiato all'attuale minaccia di un muro in costruzione lungo il confine tra Stati Uniti e. Tuttavia, lo ha fatto in un modo inaspettato, invertendo quanto affermato nella realtà dall'amministrazione Trump:ila costruire il muro per impedire ai rifugiati statunitensi di fuggire nel loro paese.Come segnala PlayStation LifeStyle,ha pubblicato su Twitter un finto comunicato stampa dove si legge che ilcostruirà un muro per bloccare gli americani in fuga.Il presidente fittizio delfa anche riferimento a una "carovana" di cittadini statunitensi che cercano di entrare nel paese per proteggersi dalle Dark Zone; un chiaro riferimento alla carovana di migranti del Guatamala verso la fine del 2018 che sono stati usati come una ...

