Realtà aumentata | l’evoluzione dell’universo a portata di smartphone grazie al Cern

Google ha collaborato con il CERN per offrire un’esperienza interattiva del Big Bang in Realtà aumentata : Google ha collaborato con il CERN per creare un'applicazione in realtà aumentata che vi guiderà attraverso il Big Bang con una narrazione rilassante di Tilda Swinton. L'app vi offrirà un'esperienza interattiva a 360 gradi che a volte vi chiederà di toccare gli elementi sullo schermo, oppure di inclinare lo smartphone in modo da poter esplorare il cosmo oltre le cornici della vista corrente. L'articolo Google ha collaborato con il CERN per ...

Ubisoft svela un'esperienza di Realtà aumentata per il lancio di The Division 2 : Ubisoft, in collaborazione con DDB Paris e Make Me Pulse, annuncia l'esperienza Echo di The Division 2, un'esperienza digitale unica e immersiva, che combina la realtà aumentata e la tecnologia GPS per offrire agli utenti un viaggio nel mondo di The Division 2. L'esperienza, con doppiaggio in lingua inglese e sottotitoli in Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Cinese Tradizionale e Thai, è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e ...

La navigazione in Realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia : ecco come funziona : La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva anche in Italia, con un programma che coinvolge le guide locali di livello 5 o superiore. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Lego è tornata a crescere con film - videogame e Realtà aumentata : Lego (Getty Images) La diversificazione premia, parola di Lego. La storica azienda danese, che dal 1932 produce i mattoncini più famosi al mondo, ha presentato il bilancio annuale del 2018, evidenziando una crescita netta di utili e fatturato rispetto al passato. Nonostante l’anno da poco concluso abbia visto non pochi problemi per quanto riguarda il mondo dei giocattoli, con la crisi che ha colpito storiche catene come Toys’R’Us e una ...

Lego torna a crescere : +3 - 5% a 1 - 1 miliardi l'utile 2018. E punta sulla Realtà aumentata : Attivando una app sullo smartphone è possibile rivelare un mondo altrimenti invisibile ad occhio nudo: le scene del gioco fisico si animano mostrando i fantasmi nascosti all'interno delle costruzioni.

La navigazione in Realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa - a partire dalla Germania : Dopo le apparizioni delle scorse settimane, sembra arrivare anche in Europa la navigazione in realtà aumentata all'interno di Google Maps. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

Il gioco da tavolo Pictionary incontra la Realtà aumentata - da luglio vincerà chi è più bravo a disegnare nell’aria : Pictionary è uno dei giochi di società più conosciuti al mondo. A partire da luglio di quest’anno si evolverà grazie alla tecnologia. Per chi non lo ricordasse, parliamo del gioco da tavolo che chiede ai partecipanti di riconoscere concetti o parole dai disegni dei compagni di squadra. Dal 1985 a oggi è sempre stato necessario tenere sottomano carta e penna. Presto non serviranno più, perché ci sarà una penna hi-tech. Una sorta di ...

Lego Hidden Side - fantasmi in Realtà aumentata nascosti fra i mattoncini per coinvolgere di più i bambini : Giocare con i mattoncini Lego potrebbe presto diventare più coinvolgente grazie alla Realtà Aumentata. In occasione della Toy Fair 2019 in corso in questi giorni a New York, The Lego Group ha annunciato ufficialmente Lego Hidden Side, un’intera linea di prodotti che promette di fondere l’esperienza di gioco tradizionale con quella della Realtà Aumentata. Oltre a giocare con i mattoncini, basterà installare l’app Truly Augmented per ...

Virtual Coach e Realtà aumentata - come cambia il calcio con il 5G : Partirà a breve la prima sperimentazione che porterà un Virtual Coach nelle partite di calcio e la Realtà Aumentata per i tifosi allo stadio. Si tratterà della prima piattaforma di Intelligenza Artificiale in 5G dedicata al calcio, messa a punto da Math&Sport, startup innovativa incubata al Polihub, con il supporto tecnico e finanziario di Vodafone, […] L'articolo Virtual Coach e Realtà Aumentata, come cambia il calcio con il 5G è ...

Come rendere perfetto questo San Valentino con l’aiuto di Google e della Realtà aumentata : Volete rendere unico il vostro San Valentino? con il nuovo pacchetto Love Playmoji per Google Fotocamera e alcune dritte sarà davvero facile. L'articolo Come rendere perfetto questo San Valentino con l’aiuto di Google e della realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Apple ora ha un capo marketing per la Realtà Aumentata : A differenza della Realtà Virtuale, dove l'utente si immerge in un mondo virtuale, con la Realtà Aumentata è possibile sovrapporre elementi digitali interattivi, il personaggio di un gioco, una ...

Pokémon Go porterà presto Foto Go - per foto in Realtà aumentata ancora più realistiche : Grazie alla funzione foto Go, in arrivo su Pokémon GO, sarà più semplice creare delle splendide foto dei vostri Pokémon in realtà aumentata. L'articolo Pokémon Go porterà presto foto Go, per foto in realtà aumentata ancora più realistiche proviene da TuttoAndroid.

Realtà aumentata - Apple fa sul serio : marketing a Casanova - mago di progetti-chiave - : ... in grado di scansionare l'ambiente ed elaborare una ricostruzione tridimensionale del mondo reale. Il sensore posto sul retro, in grado di elaborare l'ambiente in 3D, sarebbe in grado di supportare ...

La Realtà aumentata su Google Maps : così sarà più facile trovare la strada : Quasi pronta la nuova funziona che mostrerà sull'app l'ambiente circostante mentre camminiamo, sfruttando la fotocamera. E offrendo indicazioni sempre più precise. Il test sul Wsj