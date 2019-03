La carriera delle donne si ferma ai piani alti | nell' Ue solo 6 top manager ' rosa' su

Polizia - sanzionato per quattro rondelle. carriera rovinata a due mesi da pensione. Costano un centesimo - ma si arriva al Tar : La vita di un agente per quattro rondelle (da 1 centesimo). E un ricorso al Tar che costerà ben di più alla collettività . “Me lo avessero detto sarei passato dal ferramenta. In 34 anni di servizio ho ricevuto due encomi e mai un reclamo, ho lavorato coi terroristi Mambro e Fioravanti e questo carcere l’ho visto aprire: finire così la mia Carriera è una macchia inaccettabile”. Da Como arriva la storia surreale dell’ex assistente capo ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore 3 : La carriera di Tina è in pericolo : Un'altra intensa settimana è terminata e al Paradiso delle Signore nascono nuovi progetti ed idee di cambiamento. Durante l'episodio della prossima settimana, che andrà in onda lunedì 4 febbraio su Rai 1 ci saranno molti colpi di scena poiché Vittorio deciderà di sconvolgere la boutique con delle novità, a partire dall'introduzione delle vendite per corrispondenza, aiutato anche dalle sue assistenti, le Veneri. Anticipazioni Il Paradiso delle ...

24 Ore Daytona 2019 - Fernando Alonso : “Una delle vittorie più belle della carriera - difficile sotto la pioggia” : Fernando Alonso ha esultato apertamente per la memorabile vittoria alla 24 Ore di Datyona, lo spagnolo ha guidato la sua formazione al successo nella grande classica sul circuito della Florida e ha messo un nuovo sigillo nella sua monumentale carriera nel mondo dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato perfetto al volante della Cadillac, ha giganteggiato nella notte italiana e soprattutto nella parte finale ...

Sinisa Mihajlovic - il video delle 10 punizioni più belle in carriera : Risultato? Lo ricordò lo stesso Sinisa alla Gazzetta dello Sport nel 1997, quando già seminava il terrore negli occhi dei portieri italiani: Sono rimasto alcuni giorni con questi signori, avevano ...