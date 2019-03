Concita De Gregorio accusa | La Rai lo paga più di me Chi? Dago fa il nome

Concita De Gregorio - la legge sulla stampa è da cambiare. Così la libertà d’informazione è in pericolo : Enrico Mentana è stato citato in giudizio più di 300 volte. Marco Travaglio 250 – prima di diventare direttore de Il Fatto Quotidiano, e poi si perde il conto. Milena Gabanelli solo una sessantina di volte: ma con richieste di risarcimento che in totale sfiorano i 300 milioni di euro. E con questi numeri, uno pensa: come può essere tutto infondato? Poi leggi di una delle ultime querele recapitate a Mario Calabresi. Così accurata e ...

La Corte di Appello ha dato ragione alle giornaliste Concita De Gregorio e Maria Grazia Gerina in un processo contro l’imprenditore Antonio Angelucci : La Corte di Appello di Roma ha deciso che le giornaliste Concita De Gregorio e Maria Grazia Gerina, ex direttrice e giornalista dell’Unità, non dovranno risarcire Antonio Angelucci, imprenditore ed ex deputato del Popolo delle Libertà e di Forza Italia,

Concita De Gregorio sta pagando per tutti : L'ex direttrice dell'Unità racconta che il fallimento dell'editore, una legislazione arcaica e i tempi della giustizia l'hanno messa in una situazione impossibile che potrebbe capitare a qualsiasi giornalista