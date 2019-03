Caos Roma | Monchi litiga con i tifosi | pronto Ranieri

Venerdì nero - sciopero l'8 marzo : a Roma sarà Caos : Sarà uno sciopero generale nazionale indetto da varie sigle sindacali a paralizzare Roma, e non solo, venerdì 8 marzo. Ama, Atac, Tpl e Cotral aderiscono alla protesta. Segui su affaritaliani.it

Raid al Roxy Bar a Roma - 7 anni a Casamonica : «Metodo mafioso». Caos in aula - il clan minaccia e insulta : Sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la pena inflitta oggi ad Antonio Casamonica per aver avallato e...

Vento forte - Caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...

Maltempo - è Caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Forte vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel Caos. Tre morti [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Metro B Roma - Caos a Policlinico/ Video - guasto scala mobile : passeggeri calpestati : Panico a Roma, Metro B Policlinico con scala mobile guasta: timore di crollo, passeggeri calpestati e contusi, ma nessun ferito. Il Video

Kim Jong-un fa rapire la figlia del dissidente a Roma - Caos al governo : fango M5s contro Matteo Salvini : Si apre un clamoroso caso diplomatico, che parte dalla Corea del Nord e arriva a minare gli equilibri del governo italiano. Il punto è che la figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano in Italia, lo scorso novembre sarebbe stata rimpatriata a forza dall'Italia mentre cercava di ricongiungers

A 83 anni imbocca la Pontina contromano - Caos a Roma : Ha imboccato la Pontina contRomano entrando da una delle uscite all'altezza dello svincolo per via del Tufetto nel territorio del Comune di Aprilia. Protagonista un 83enne del posto che ha letteralmente bloccato il traffico mandando in tilt la principale arteria che collega la provincia di Latina alla Capitale. A mettere online il video di quanto accaduto un utente della pagina Facebook utilizzata dai pendolari della Pontina. Inevitabile ...

Ama - Caos nella società dei rifiuti di Roma. Il presidente rimosso : “La verità verrà a galla”. A rischio piano industriale : “Noi costretti a produrre atti illegali? Se non l’abbiamo fatto e stiamo andando via, fatevi delle domande”. C’è una regia dietro le vicende degli ultimi mesi? “Stiamo mettendo in fila i fatti. In settimana ci sarà una conferenza stampa. Voi fatevi delle domande e datevi delle risposte. Noi abbiamo fatto lo stesso”. E poi sul coinvolgimento degli inquirenti: “Abbiamo fiducia che la verità verrà a galla”. Sono le ultime parole di Lorenzo ...

Caos al pronto soccorso - Grillo manda Nas al S. Camillo di Roma : Sull'uscita dal decennale commissariamento della sanita' della Regione Lazio e' di nuovo scontro tra il ministro della Salute Giulia Grillo e il governatore Nicola Zingaretti. Stamattina la ministra pentastellata, sulla scia, ha spiegato, delle segnalazioni di cittadini e media, ha inviato i Nas al pronto soccorso del grande ospedale San Camillo di Roma "per verificare la situazione di sovraffollamento". "Il presidente-commissario Zingaretti - ...

Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma. Il ministro Grillo : "Condizioni indegne di un paese civile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo questa mattina ha inviato i Carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si ...