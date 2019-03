Non gli rinnovano il contratto | fabbro si suicida a 54 anni

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Un uomo di 54di Padova, disoccupato, si è tolto la vita in una casetta per gli attrezzi della sua casa, inalando gas di scarico con un tubo e soffocandosi con una busta di plastica avvolta attorno al capo. Ha lasciato uno scritto motivando il gesto a motivi economici. Sul posto la Polizia scientifica e i vigili del fuoco. Il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari.Da dicembre la ditta di Mirano per la quale l'uomo,tosi oggi, lavorava come, non gli aveva rinnovato il, e da allora non aveva più lavorato. L'uomo, viveva solo in una porzione di trifamigliare. Una cugina andava a fargli visita ogni tanto ed è stata proprio lei a trovare il biglietto in cui il 54enne, poco prima di togliersi la vita con il gas di scarico dell'auto, dava indicazioni su dove l' avrebbero trovato, sul funerale e la volontà di essere ...

