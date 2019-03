Per Salvemini Lecce è il suo mare Per le marine decisivo il Piano delle Coste

lecceprima

(Di martedì 5 marzo 2019) Abbiamo finalmente mosso i primi passi lungo questa strada' incalza, 'e riteniamo che in campagna elettorale ci si debba assumere la responsabilità politica di precisare quale idea d'uso ...

IcSalveminiTa : RT @carmelaband: @IcSalveminiTa i ragazzi della Salvemini al teatro Petruzzelli per vedere Madama Butterfly - Telebari : IN DIRETTA PER LE PRIMARIE PD BARI via Gaetano Salvemini - vikenz : RT @ADelliNoci: 'Partecipa', tre giorni di dibattiti per costruire con i leccesi il futuro della città -