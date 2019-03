La Tav o la spacca

Tav - Governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

Tav - IL GOVERNO SI SPACCA/ Rixi - Lega - 'Rischiamo 300 milioni di contributi europei' : Tav, il GOVERNO si SPACCA: Movimento 5 Stelle vs Lega. Rixi convinto che alla fine si farà "Troveremo una soluzione condivisa"

Tav - sì o no? Perché la Torino-Lione spacca il Governo Lega-M5s : La linea ad alta velocità continua a tenere banco tra le fila dell'esecutivo, che appare diviso tra pareri favorevoli e...

Tav - Salvini : 'O si fa o referendum'. Conte riduce l'opera - M5S spaccati : Una corsa contro il tempo mentre crescono i timori per l'economia italiana che segna il passo e che ieri ha spuntato una nuova bocciatura. Dopo Fitch e la stroncatura di Bruxelles, stavolta tocca a ...

L’analisi boccia la Tav ma è guerra di cifre - commissione spaccata : «I costi superano i benefici per una cifra compresa tra i 7 e gli 8 miliardi». Dopo settimane di rinvii, viene pubblicata L’analisi costi-benefici sulla Tav, il cui completamento per i tecnici individuati dal ministro M5S Danilo Toninelli non è vantaggioso. La commissione di esperti, coordinata da Marco Ponti, si è però spaccata. Solo cinque membri...

Tav - Salvini : nessuna spaccatura governo. Troveremo soluzione : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente …

Tav - governo spaccato | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Si spacca il fronte Sì Tav : la corsa alle elezioni fa litigare le madamine : È stata un’altra giornata movimentata, sul fronte della Torino-Lione. Mentre Chiamparino incrociava ancora una volta la lama con Salvini, e il M5S battibeccava con la Lega, a Torino il fronte delle «madamin», le sette «amazzoni» torinesi promotrici con Bartolomeo Giachino delle mobilitazioni torinesi a favore della Tav - due edizioni, due successi ...