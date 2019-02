Annunciato Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch | il trailer con i Pokémon di ottava

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Nella giornata di oggi, 27 febbraio,ha alzato il sipario super. Dopo aver fissato del tutto a sorpresa un nuovoDirect tutto dedicato ai mostriciattoli tascabili giapponesi, il colosso di Kyoto ha quindi mostrato finalmente le prime sequenze e snocciolato dettagli assai golosi per il gioco conosciuto precedentemente comeRPG 2019. Lasciando da parte i tantissimi rumor emersi nell'ultimo anno in rete, la casa di Super Mario ha così messo sul piatto tutta la verità, per la gioia di quanti si professano seguaci di Pikachu e dei suoi colorati amici.La data scelta per l'annuncio dinon è casuale: oggi cade ilDay, giornata di grandi festeggiamenti per il franchise, che ricorda la prima apparizione della saga nel lontano 1996. Il primodel prossimo capitolo, visibile in calce, ci ...

akabara_46 : RT @OptiMagazine: Annunciato #Pokémon Spada e Scudo su #NintendoSwitch: il trailer con i Pokémon di ottava generazione - OptiMagazine : Annunciato #Pokémon Spada e Scudo su #NintendoSwitch: il trailer con i Pokémon di ottava generazione… - yongsunshinez : Eeeeeeeeeeeeee hanno annunciato un nuovo Pokémon.... addio 70/60 € -