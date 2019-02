Allarme dell' Ue | ' I conti italiani peggiorano | occorre intervenire urgentemente'

ilsecoloxix

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) A loro risponde indirettamente il ministro'Economia, Giovanni Tria. Il Mef pubblica sul proprio sito il rapporto sugli indicatori Bes, del benessere equo e sostenibile. Reddito di cittadinanza e ...

Ambtedesco : Si sentono molti toni d’allarme in #Europa, sull’Europa che io non condivido Si dimenticano i successi dell’Europa.… - Corriere : Allarme dell’Onu: «Una nuova ondata xenofoba e razzista nel mondo» - Tg3web : L'Ordine dei medici di Bari lancia l'allarme per le conseguenze dell'#autonomia regionale di Lombardia, Veneto ed E… -