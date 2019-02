Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 | il percorso ai raggi X Tredici muri e un finale per

oasport

: La #KBK19 rende noti i nomi dei possibili partenti alla competizione, in programma il 2 marzo - SpazioCiclismo : La #KBK19 rende noti i nomi dei possibili partenti alla competizione, in programma il 2 marzo - ermagister : @PietroSalvatori: ciclismo Omloop het niewsblad e Bruxelles kuurne, 9/3 strade bianche poi Sanremo @ciclismoliquido per orientarsi -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Si entra nella stagione delle classiche del pavè e una delle prime corse in calendario è la, la cui 71ma edizione si svolgerà domenica 3 marzo. Gli organizzatori hanno scelto di mantenere praticamente invariato ilrispetto agli ultimi anni e sulla carta sarà ancora favorevole ai velocisti. Tra i principali favoriti troviamo infatti corridori come Dylan Groenewegen, vincitore dell’ultima edizione, Arnaud Démare, Pascal Ackermann, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Andiamo quindi ad analizzare ilaiX.Partenza e arrivo aper 201 km di corsa. Il tratto iniziale è pianeggiante poi al km 33 si affronta il primo deiprevisti, il Volkegemberg, seguito dopo 14 km dall’Einkenmolen, entrambi introdotti in questa edizione, mentre al km 68 c’è l’Onkerzeleberg. Dopo 80 km la corsa entrerà nel vivo con i corridori che dovranno ...