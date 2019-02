Italia e Cina | pronti per una fase nuova

Per le agevolazioni fiscali alle imprese l'Italia dovrebbe imparare dalla Cina : In questo scenario, l' Istat certifica il nostro stato di recessione tecnica ed Eurostat ci dice, invece, che l'economia europea al nostro confronto cresce un po' di più ed il divario si allarga ...

L'Italia? Agevolazioni fiscali imprese : si impara dalla Cina? : È ancora diffusa la percezione che la Cina sia solo un paese manifatturiero, una sorta di "enorme capannone industriale del mondo", con scarsa vocazione nell'economia digitale, Industria 4.0, e nei ...

LIVE Lituania-Italia basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri già in Cina - esperimenti per Sacchetti : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...

Sean White : un ponte tra Italia e Cina con Opera Wu Jiangshan : Questo l'ordine della serata: la performance "Broken Bridge", gli spettacoli di arti marziali "Three Crossroads",l'esibizione di Opera tradizionale "The Picking Jade Bracelet", l'Opera kunqu "Day ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Mastnak ed Hofmeister si impongono in Cina nel PGS - Italiani fuori ai quarti : Prima di due gare in terra cinese, precisamente in quel di Secret Garden, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo nel week-end: si è disputata oggi la prova olimpica del PGS, domani invece in scena il PSL. In campo maschile a trionfare è lo sloveno Tim Mastnak: terza vittoria in carriera, la seconda in stagione dopo quella all’esordio stagionale in quel di Carezza per lui. Battuto in finale il veterano russo Andrey ...

Basket - l'Italia ai Mondiali di Cina 2019 : battuta l'Ungheria 75-41. Qualificati dopo 13 anni : dopo tredici anni di assenza, l'Italia del Basket ritorna nell'orbita della fase finale di un Mondiale. Andremo in Cina, l'Ungheria è stata stracciata, 75-41, nel calore e nell'entusiasmo di Varese e ...

Basket - battuta l'Ungheria - Italia ai mondiali di Cina : Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Italia e la qualificazione ai mondiali. Per il numero 1 dello sport Italiano, 'il Mondiale ...

Basket - ANDIAMO IN CINA! L’Italia demolisce l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni! : Tredici anni dopo lo si può finalmente dire: “L’Italia è al Mondiale”. Si vola in CINA! Missione compiuta da parte dei ragazzi di Meo Sacchetti, che nella partita decisiva delle Qualificazioni Mondiali hanno demolito a Varese l’Ungheria, staccando dunque il pass della Cina con una giornata d’anticipo. L’Italia torna a giocare un Mondiale dopo l’ultimo in Giappone nel 2006, ma in quella occasione ci ...

Tav congelata - scelta da brividi. Uggè : ' L'export trascina l'Italia - vogliamo davvero fermarlo?' : ... la politica si impadronisce di un tema e ne fa una sua bandiera , che si fa fatica ad ammainare, dopo, e utilizza, poi, strumenti tecnici per scaricare su terzi la scelta politica. Peccato, perché ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

5G - da Tim a Iliad : così gli operatori si avvicinano al lancio in Italia : Vodafone ha completato la prima connessione al mondo 'live' della rete 5G a uno smartphone e annuncia che si prepara al lancio in 'diverse città europee' nella seconda metà del 2019. Nelle scorse ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : all’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

