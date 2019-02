Golf | Johnson torna n 1 del mondo

Golf - WGC-Mexico Championship : successo per Dustin Johnson - staccato Rory McIlroy : Dustin Johnson ha vinto il sesto WGC in carriera distaccando di cinque colpi Rory McIlroy e di dieci i terzi in classifica Dustin Johnson ha dato spettacolo nel WGC-Mexico Championship, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, che ha vinto con 263 (64 67 66 66, -21) lasciando a cinque colpi Rory McIlroy (268, -16). Sul percorso Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico Tiger Woods è terminato decimo ...

Golf – WGC Mexico Championship : Dustin Johnson aumenta il suo vantaggio - Molinari sempre tredicesimo : Il Golfista italiano rimane in tredicesima posizione nel primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championship, in testa sempre Johnson Francesco Molinari è rimasto al 13° posto con 208 (71 67 70, -5) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, ha girato in 66 (-5) e con lo score di 197 (64 67 66, -16) ha messo una seria ipoteca sul titolo portando a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy (201, ...

Golf – WGC Mexico Championship : ottima rimonta di Molinari - sorpasso in vetta di Johnson su McIlroy : Il Golfista azzurro risale fino al tredicesimo posto, compiendo un bel passo avanti verso la top ten. Bene anche Tiger Woods, risalito in ottava piazza Francesco Molinari ha operato una bella rimonta salendo dal 25° al 13° posto con 138 (71 67, -4) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, è passato a condurre con 131 (64 67, -11) sorpassando Rory McIlroy (133, -9). Nel primo dei quattro eventi stagionali ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Justin Thomas guidano il field del Genesis Open - c’è anche Tiger Woods : Nuovo capitolo del PGA Tour 2019, il Genesis Open è il prosecutore di una lunga storia che parte da Los Angeles, nel 1926, e che porta nell’albo d’oro i nomi di Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Tom Watson, Nick Faldo e Phil Mickelson. L’ultimo vincitore, però, è Bubba Watson, che è ormai cliente fisso degli anni pari dal 2014. Oltre al Watson d’oggi, tra gli ex vincitori sono di scena Dustin Johnson (attuale numero 3 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson guida il competitivo field dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Il PGA Tour si trasferisce a Pebble Beach, in California, per uno dei suoi tornei storici: l’AT&T Pebble Beach Pro-Am. L’albo d’oro vanta diversi nomi di grande rilievo: Sam Snead (4 volte vincitore tra gli Anni ’40 e i ’50), Jack Nicklaus (3 vittorie), Tom Watson (anch’egli 3 successi), Mark O’Meara (5 primi posti), Phil Mickelson (4 trionfi) e Tiger Woods (un’unica vittoria nel 2000). A ...

Golf – Saudi International : trionfa Dustin Johnson - 18° paratore : Lo statunitense Dustin Johnson si aggiudica il Saudi International battendo nel finale Haotong Li. A metà classifica gli altri italiani Lo statunitense Dustin Johnson ha vinto con 261 (68 61 65 67, -19) colpi il Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si è svolto in Arabia Saudita, dove Renato paratore si è classificato 18° con 272 (65 74 65 68, -8). Poco dietro Nino Bertasio, 30° con 275 (70 70 64 71, -5), Edoardo ...

Golf – Saudi International - Haotong Li aggancia Dustin Johnson : Bertasio e Paratore 15° : Haotong Li aggancia Dustin Johnson al vertice del Saudi International, primo torneo dell’European Tour: i due leader hanno cinque colpi di vantaggio. Media classifica per Gagli, Pavan ed E. Molinari Il cinese Haotong Li con un ottimo 62 (-8) e lo score di 194 (67 65 62, -16) colpi ha raggiunto lo statunitense Dustin Johnson (194 – 68 61 65) al vertice del Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si svolge in ...

Golf – Saudi International : Dustin Johnson show - Gagli migliore azzurro : Eurotour: nel Saudi International Dustin Johnson show, 18° Gagli. Restano in gara anche Pavan, Paratore, E. Molinari e Bertasio. Fuori al taglio Rose, leader mondiale Lo statunitense Dustin Johnson, numero tre mondiale, con un giro capolavoro in 61 (-9) colpi e lo score di 129 (68 61, -11) ha preso il largo, rimontando dal 31° posto, nel Saudi International, primo torneo dell’European Tour che si svolge in Arabia Saudita. Sul percorso del ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson in testa al Saudi International. Lorenzo Gagli (18°) resta in quota - Matteo Manassero non supera il taglio : Lo statunitense Dustin Johnson sale al comando dopo il secondo giro a King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la prima edizione del Saudi International, torneo valido per lo European Tour 2019 di Golf. Il giocatore americano, n.3 del ranking mondiale, ha messo a segno un notevole 61 sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club totalizzando sette birdie e un eagle alla buca 4. Il Golfista nato a Columbia, in ...