Bankitalia | Signorini quasi salvo Ora Sannucci e Rossi sono in bilico

Bankitalia ora spera in una "schiarita" su Signorini : La vigilia della sedia vuota non è stato un commiato amaro, la presa d'atto di una scelta imposta da altri, dove quegli altri corrisponde al nome di Luigi Di Maio. Le bottiglie che solitamente accompagnano i saluti non si sono viste a via Nazionale. Eppure Luigi Federico Signorini, vicedirettore generale della Banca d'Italia, domani mattina non siederà al tavolo del Direttorio, la testa decisionale. Il suo mandato è giunto a ...

Bankitalia - l'ultimo giorno di Signorini : ...Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e ...

Tria blinda Bankitalia. Asse con Mattarella per riconfermare vicedirettore Signorini anche con no governo? : Azzerare i vertici di Bankitalia e Consob, come auspicano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Arriva il no del ministro dell'economia Giovanni Tria, che blinda, in particolare, Palazzo Koch. Questo, mentre sulle sue spalle grava un altro compito: quello di fare l'ennesimo pellegrinaggio a Bruxelles - in occasione della ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Bankitalia prudente su Signorini Ma sull'indipendenza c'è lo scudo di Mattarella : «Wait and see». Banca d'Italia sceglie la linea dell'attesa prudente all'indomani della scelta operata dal governo giallo-verde di bloccare di fatto la conferma del vicedirettore generale Luigi ...

Bankitalia - Salvini : Signorini? Chi non ha vigilato trae conseguenze : Roma, 9 feb., askanews, - 'Non conosco Signorini come persona. Chi da tanti anni doveva vigilare e non ha vigilato deve trarre le conseguenze da questa mancata vigilanza. Non è una questione ad ...

Bankitalia : chi è Signorini - vicedirettore in attesa di rinnovo : Roma, 9 feb., askanews, - Luigi Federico Signorini, 63 anni, vicedirettore generale della Banca d'Italia in attesa di rinnovo. È lui l'uomo al centro della nuova contesa tra il governo e Via Nazionale,...

Bankitalia - chi è Luigi Federico Signorini bloccato dal governo : Roma, 9 feb., askanews, - Luigi Federico Signorini, 63 anni, vicedirettore generale della Banca d'Italia in attesa di rinnovo. È lui l'uomo al centro della nuova contesa tra il governo e Via Nazionale,...

Bankitalia - Di Maio : «serve discontinuità». Salvini : «Signorini? Trarrà le conseguenze dagli errori» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio lanciano un attacco coordinato,e durissimo, contro gli attuali vertici di Banca d'Italia. Lo fanno da Vicenza, dove si trovano per incontrare i risparmiatori colpiti dal ...

Bankitalia - lite M5S-Tria sul vicedirettore Signorini - il duello sullo spoil system ` : ... promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri'. Un 'sentito' che serve a proteggere l'autonomia di ...

Bankitalia - lite M5S-Tria sul vicedirettore Signorini Il duello sullo spoil system ` : ... promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri'. Un 'sentito' che serve a proteggere l'autonomia di ...

Attacco a Bankitalia - chi è Luigi Federico Signorini e cosa fa il direttorio : Passa poi al presidente del Consiglio che, di concerto con il ministro dell'Economia e sentito il Consiglio dei ministri, promuove un decreto che viene varato dal Presidente della Repubblica

Chi è Luigi Federico Signorini - il vicedirettore al centro dello scontro su Bankitalia - e perché i 5Stelle non lo vogliono - : Nell'ultimo dei fronti aperti nel governo c'è quello per la riconferma dell'altro dirigente di palazzo Koch, l'uomo della finanza che in passato ha criticato sia il reddito di cittadinanza che Quota ...