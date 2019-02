Juve | per l' impresa in Champions serve il vero Dybala

Mercato Juventus - offerta monstre di Paratici per il francese : i dettagli : Mercato Juventus – La concorrenza è folta ed agguerrita, ma la Juventus rimane ampiamente in corsa e fa sul serio per Tanguy Ndombélé. Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i […] More

Morte Marella Agnelli : la Juventus in lutto per la zia di Andrea : Morte Marella Agnelli, la Juve è in lutto per la zia del presidente – I tifosi della Juventus avranno imparato, nel corso degli anni, a vedere e riconoscere il suo volto in tv. La presenza di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, all’Allianz Stadium era ormai cosa fissa e molte volte è stata inquadrata […] L'articolo Morte Marella Agnelli: la Juventus in lutto per la zia di Andrea proviene da Serie A ...

Bologna-Juventus - buone notizie per Allegri : 3 indisponibili per Mihajlovic : Bologna-Juventus – Il Bologna prosegue l’avvicinamento alla sfida contro la Juventus. La vecchia signora dovrà fare a meno di Douglas Costa e Khedira, mentre aumentano gli indisponibili per i bolognesi. buone notizie dunque per Allegri che dovrà vincere e convicere per allontanare le critiche e i malumori. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? Ecco chi parte e chi […] More

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Cancelo sì - Douglas - e forse Chiellini - no. È la Juve per Bologna : Udinese, Napoli, Bologna. La Juventus ha tre partite per preparare il ritorno con l'Atletico Madrid e solo una sembra un test di alto livello, contro un'avversaria di livello europeo. In queste tre ...

Juventus : possibile partenza di Dybala e Allegri - Zidane sarebbe in pole per la panchina : La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del ...

Atletico - Juve : Simeone a rischio squalifica per il suo gestaccio : Infine, l' Uefa non interviene , considerando il gesto una semplice esultanza esagerata, il modo molto personale, da taverna, ma non offensivo, di far sapere al mondo che all'Atletico 'tenemos huevos'...

5 rimonte in Champions League che la Juventus dovrebbe imitare per ribaltare l'Atletico : Missione rimonta il 12 marzo per la Juventus chiamata a ribaltare allo Stadium di Torino il pesante 2-0 subito con l’Atletico a Madrid nei primi novanta minuti della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imperativo bianconero è di crederci fino alla fine e gli uomini di Allegri proveranno sicuramente in tutti i modi a centrare la ‘remuntada’. Impresa evidentemente non semplice, ma nemmeno impossibile. Ecco 5 ...

Chelsea - mercato bloccato per due anni : Higuain torna alla Juventus? : Il Chelsea sta vivendo una stagione davvero amara dato che in Premier League le cose non vanno per il verso giusto e il rapporto con Maurizio Sarri sembra deteriorato. Solo una vittoria in finale di ...

Chelsea - Higuain torna alla Juve con il blocco del mercato. Futuro incerto per Hazard e Kovacic : LONDRA - Che stangata per il Chelsea . La Fifa ha sanzionato i Blues con il blocco del mercato in entrata fino al 2020 , a causa di alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. Un ...

Icardi-Juventus - Paratici alla finestra : una sola condizione per dire sì : ICARDI JUVENTUS- Resta il bilico il futuro di Mauro Icardi in maglia Inter. Come noto, continua il tira e molla tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra. Revoca della fascia da capitano e situazione decisamente complicata per via del rinnovo contrattuale. Come sottolineato da Paratici, la Juve osserva interessato, ma nel caso sarà un argomento […] More

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire

Morata : “Esultanza contro la Juve? Ecco perchè l’ho fatto” : Alvaro Morata, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo pensiero in vista del match di ritorno contro la Juventus e per rimarcare il suo pensiero dopo l’esultanza nel gol, poi annullato, al Wanda Metropolitano. Un’esultanza che non è piaciuta ai tifosi bianconeri, ma che lo stesso giocatore ha voluto fortemente […] More

Luca Toni : 'La Juve ha le qualità per ribaltare qualsiasi risultato' : Luca Toni, considerato prototipo dell'attaccante italiano, durante l’intervista rilasciata a soccermagazine.it, ha parlato della Serie A, della Nazionale e della Champions League. Il bomber non gioca più da tre anni e, coincidenza, l'Italia non si è qualificata al Mondiale. Di questa situazione è molto dispiaciuto ed è anche consapevole che Mancini dovrà lavorare molto per riportare gli azzurri ad alti livelli. Il giocatore ricorda ancora quando ...