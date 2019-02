Ferrero ferma la fabbrica in Normandia

Francia - Ferrero ferma la produzione di Nutella e Kinder Bueno : 'Problema di qualità' : La Ferrero, in una nota, ha comunicato la decisione di sospendere la produzione di Nutella e di Kinder Bueno nello stabilimento di Villers-Écalles. La fabbrica, la più grande del mondo, è da sempre considerata il fiore all'occhiello della celebre azienda dolciaria piemontese e si trova non lontano da Rouen, nella Senna Marittima della Normandia. Pare che uno degli ingredienti della celebre crema alle nocciole non abbia superato i rigidi ...

Nutella - Ferrero ferma la produzione nella più grande fabbrica del mondo : “Problemi di qualità” : Ferrero ha annunciato di aver chiuso temporaneamente e in via precauzionale lo stabilimento di Villers-Ecalles, in Normandia, che produce circa 600mila barattoli al giorno, pari a una quarto della produzione mondiale di Nutella: "Anomalie nel livello di qualità, ma nessun prodotto attualmente sul mercato è interessato dal problema".Continua a leggere