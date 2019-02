Una mano bionica che permette di orientarsi anche al buio

Manovra : portavoce Ue - nessUna decisione presa sui conti dell'Italia : Con l'Italia che resta osservato speciale, sotto stretto monitoraggio Ue per gli squilibri della sua economia". E il presidente della Commissione Juncker sul commento di Matteo Salvini che non è ...

Salvini esclude Una manovra correttiva. «Per la Tav rivedere i costi ma si avanti» : dopo che altrettanto era stato fatto ieri in Parlamento dal responsabile dell'Economia Giovanni Tria. Question time 20 febbraio 2019 Tria: prematuro parlare di manovra correttiva. Riserva di 2 ...

Voci di Una manovra correttiva. Ma Salvini : "Parliamo del nulla" : Sul governo pende lo spettro della manovra bis. Sono giorni che se ne parla. E, sebbene sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle non facciano altro che smentire, la voce continua a girare. Anche perché il ministro dell'Economia Giovanni Tria, anziché smentire categoricamente, si è limitato a dire che "è prematuro parlarne a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di bilancio a ...

Tria : "È prematuro parlare di Una manovra bis" : Si ipotizza da tempo la possibilità di una manovra bis per correggere il tiro dopo la discussa legge di bilancio approvata a fine dicembre scorso e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era già intervenuto su questo, dicendosi certo che dall'Europa non sarebbe arrivata alcuna richiesta in tal senso.Oggi, invece, è stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ad intervenire brevemente sulla questione in occasione del question time alla ...

Salvini : Una manovra bis? Stiamo parlando del nulla : Il vicepremier esclude una nuova finanziaria: "Abbiamo votato meno di due mesi fa misure che faranno vedere i loro effetti nei prossimi mesi e parliamo di una futuribile nuova manovra?"

Salvini esclude Una correzione alla manovra : "Stiamo parlando del nulla, abbiamo votato la manovra economica meno di due mesi, e adesso dobbiamo parlare di una futuribile nuova manovra?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso l'ipotesi di una manovra aggiuntiva. "Stiamo a quota 100, stiamo alla flat tax sulle partite Iva e vediamo che cosa succederà - ha affermato Salvini - la manovra economica che abbiamo approvato due mesi fa ...

È Pasquale Tridico il jolly del Governo per scongiurare Una manovra correttiva? : (a cura di Giuseppe Pennisi per Formiche.net)Governo e Parlamento sono alle prese essenzialmente con problemi di politica giudiziaria (caso Diciotti, caso Rignano) e con l'approssimarsi delle elezioni regionali in Sardegna (oltre a una doppia campagna elettorale: tra maggioranza ed opposizione a livello nazionale e tra i due partiti-movimenti su cui si regge l'esecutivo). Tuttavia, sottotraccia a Palazzo Chigi, nei ministeri ed anche (e ...

Tria : 'Prematuro parlare di Una manovra correttiva' - : Durante il question time alla Camera, il ministro dell'Economia allontana l'ipotesi di un intervento a breve sui conti pubblici: "Accantonate e rese indisponibili" risorse "per 2 miliardi di euro", spiega. E "nel prossimo Def si aggiorneranno le ...

Dopo Giorgetti - anche Tria e Garavaglia escludono Una manovra correttiva ma solo "per ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

Smentite di Lega e M5s : nessun eurogruppo insieme. E Salvini esclude Una manovra bis : Gli alleati di governo smentiscono le indiscrezioni sulla volontà di confermare l'intesa anche all'Europarlamento. Salvini interviene anche sui conti pubblici ed esclude una manovra bis. Il ...

Con Una canna da pesca in mano non ci batte - quasi - nessuno : Esiste l'antidoping, ma le poche positività sono state registrate negli sport associati, come l'apnea, dove brilla Alessia Zecchini. Mentre nel nuoto pinnato primeggia Stefano Figgini. Bisogna anche ...

Con Una canna da pesca in mano non ci batte (quasi) nessuno : Il cinguettìo twitter dal Sud Africa annuncia un oro, quattro argenti e due bronzi italiani ai Mondiali in quattro specialità: long casting, pesca al colpo, pesca con feeder e surf casting a coppie! I riflettori si accendono così sulla pesca sportiva azzurra, che è abituata a primeggiare, contro i tradizionali rivali inglesi, e quindi contro spagnoli, romeni, bulgari e statunitensi. A dispetto di un calo dei praticanti, oggi circa 190 ...

'Non ci sarà Una manovra aggiuntiva né nuove tasse' - Salvini - : Roma, 20 feb., askanews, - 'Non ci sarà manovra aggiuntiva, non ci saranno nuove tasse, non ci sarà una patrimoniale, non ci saranno tasse sui conti correnti o sulla casa. Stiamo lavorando per questo, ...

Dalla SuperlUna all’anniversario dello sbarco umano : il satellite protagonista indiscusso del 2019 : La protagonista indiscussa del 2019 è lei, la Luna. Chiacchierata fin dai primi giorni di quest’anno, con l’eclissi totale del 21 Gennaio, si prepara a celebrare nel corso di questi mesi il 50° anniversario nel primo sbarco umano. Ieri sera è apparsa più suggestiva che mai, per il fenomeno conosciuto come Superluna: è stata più vicina al nostro pianeta di circa 30mila km, con una luminosità 30 volte maggiore rispetto al ...