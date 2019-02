Rugby – Il programma dettagliato delle partite del weekend

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Irlanda. Data - programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Archiviate le prime due giornate il Sei Nazioni si è concesso una settimana di riposo ed ora è pronto a ripartire: la terza giornata è fissata tra sabato 23 e domenica 24 febbraio. Ad aprire i confronti al sabato saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo invece domenica a Roma alle ore 16.00 contro l’Irlanda. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del ...

Italia-Irlanda Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : programma - orario e tv : L’Italia femminile del rugby si gioca il terzo posto nel Sei Nazioni ed il settimo nel ranking mondiale: a Parma per la terza giornata del torneo sta per arrivare l’Irlanda, ancora in corsa per il terzo gradino del podio della manifestazione, alle spalle di Inghilterra e Francia, al momento fuori portata per tutte le altre selezioni in gara. La sfida tra Italia ed Irlanda si giocherà sabato 23 febbraio alle ore 19.45 e sarà trasmessa ...

Italia-Irlanda - Sei Nazio Rugby 2019 : programma - orari e tv. La data della partita : Una settimana di pausa, ora si torna in campo. Si riapre lo scenario del Sei Nazioni di rugby 2019: la Nazionale italiana, dopo due sconfitte in due partite, ospita allo Stadio Olimpico di Roma i campioni in carica della manifestazione dell’Irlanda. I verdi non sono al top: la sconfitta in casa con l’Inghilterra si è fatta sentire, per fortuna poi è arrivato il riscatto con la Scozia. Gli azzurri invece devono riuscire a sbloccarsi, ...

Rugby - tanti match in programma nel week-end : il palinsesto dettagliato : Super Rugby, Guinness Pro14 e TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend Si parte nella mattinata di domani alle 7.35 con Chiefs-Highlanders, match valido per la prima giornata di Super Rugby che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. In serata spazio al trittico di partite valide per la quindicesima giornata del Guinness Pro14: Edinburgh-Dragons, Munster-Southern Kings e Ospreys-Ulster saranno ...

