repubblica

: RT @NFratoianni: Voglio sapere innanzitutto se questa mostruosità è accaduta. Mi auguro di no, per il bene di tutti. Ma se fosse vero, il… - akiro967 : RT @NFratoianni: Voglio sapere innanzitutto se questa mostruosità è accaduta. Mi auguro di no, per il bene di tutti. Ma se fosse vero, il… - DarkoLabor : Foligno, maestro manda all'angolo un bimbo di colore: 'Bambini guardate quanto è brutto' - rrtvln : #Foligno, maestro manda all'angolo un bimbo di colore: 'Bambini guardate quanto è brutto' - Esperimento sociale ? R… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019). Undi una scuola elementare diha costretto un bambino nero a voltarsi verso la finestra additandolo a tutta la classe come 'troppo' per essere guardato in viso. 'Un ...